Repartirán 20.000 euros en Lebrija este sábado por pintar al aire libre

Los campos de Lebrija cosecharán este sábado alrededor de 200 obras de arte en solo unas horas, pues casi dos centenares de pintores procedentes de toda la geografía española se darán cita entre las 9.00 y las 11.00 horas de la mañana en las instalaciones de la empresa Algosur (carretera Lebrija-Trebujena) para participar en el II Certamen Internacional de Pintura al Aire Libre. El lema de esta segunda edición del concurso bienal es Lebrija Agrícola (cultivos, riegos, maquinarias, parcelas, agricultores, etc.), si bien en la modalidad juvenil, en la que solo podrán participar pintores de hasta 16 años, el escenario no serán los campos y paisajes del término municipal, sino el propio casco urbano, pues no en vano su lema será Pinta mi ciudad. Las bases especifican que los participantes podrán ser de cualquier nacionalidad

Esta segunda cita del certamen repartirá 20.000 euros entre 22 premios, si bien los primeros son los más suculentos, como el que patrocina la propia Algosur, el primer premio, de 3.000 euros; o el segundo, de Sevillana de Pinturas, de 2.500 euros; o el tercero, de Valmopsur, de 2.000; o el cuarto, de 1.500 euros, que concede Agroitálica... y así hasta una veintena de empresas locales convertidas en mecenas. La mayoría de los galardones es de un montante de 600 euros, incluido el premio local que concede este año el Ayuntamiento lebrijano. Para los participantes en la modalidad juvenil, los tres premios serán de lotes de material de pinturas valorados en 250, 150 y 100 euros, respectivamente, y un diploma.

En las bases del certamen se especifica que el lienzo deberá ser una superficie lisa de no menos de 70x64 centímetros, mientras que el estilo y la técnica serán libres. Muchos de los pintores que participen este sábado, auténticos expertos en esta modalidad pictórica, buscarán bellos rincones de la naturaleza del entorno lebrijano, desde los campos más cercanos al núcleo urbano hasta la propia orilla del Guadalquivir, donde deberán terminar su obra, provistos del caballete y los instrumentos necesarios, antes de las cinco de la tarde, hora límite a la que deberán llegar a la Plaza de España y exponerla. El centro del pueblo se convertirá, de esta manera, en un auténtico y efímero museo durante toda la tarde del sábado. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la entidad que conceda el premio.