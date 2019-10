Romero Murube y su pueblo, tan cercano

Como dijo Andrés Trapiello, hubo ciertos escritores en la España de mediados del pasado siglo que, por no perder exactamente la Guerra Civil, perdieron los manuales de Literatura. Joaquín Romero Murube (Los Palacios y Villafranca, 1904 – Sevilla, 1969) fue uno de ellos.

A pesar de haber sido anfitrión e integrante de la Generación del 27 que se conforma en Sevilla, a la sombra del torero Sánchez Mejías, tan mecenas; del Ateneo que recibe a los -luego- grandes poetas de Madrid; de la revista Mediodía que les había publicado textos pioneros en los felices años veinte y de la que Joaquín era redactor jefe; a pesar de haber reivindicado la obra de Cernuda antes que nadie, y de haber ofrecido su propia casa para que Juan Ramón Jiménez regresara de su exilio antes y después del Nobel; a pesar de haber refugiado en el Alcázar al mismísimo Miguel Hernández mientras Franco celebraba por allí su victoria como no iba a hacerlo en ninguna otra ciudad de España; a pesar de haber publicado el único poemario dedicado a Lorca en plena Guerra Civil y desde la zona nacional (Siete romances, 1937); a pesar de ser el autor del mejor poemario clásico y popular de la inmediata posguerra a juicio de la crítica (Canción del amante andaluz, 1941), a pesar de todo eso y de más, lo cierto es que Romero Murube no aprobó aquel examen de la Transición para ser incluido en la nómina de ninguna generación recomendable, de modo que su obra quedó tan silenciada como tantos de sus alegatos a favor del patrimonio de Sevilla y su gracia, que no solo había defendido durante las largas décadas del Franquismo en todos los periódicos sevillanos, sino en algunos de sus mejores libros nunca lo suficientemente reeditados: Sevilla en los labios (1938), El discurso de la mentira (1943), Memoriales y divagaciones (1951), Lejos y en la mano (1959) o Los cielos que perdimos (1964).