Sanz deja el Ayuntamiento de Tomares y se centra en Sevilla

El alcalde del municipio sevillano de Tomares, José Luis Sanz, ha anunciado que ha presentado en la mañana de este lunes su renuncia como alcalde y a su acta de concejal con el objetivo de entregarse "en cuerpo y alma" a ser el candidato a la Alcaldía de Sevilla, un nombramiento aún pendiente de realizar por el Comité Electoral del PP y que se prevé que se produzca en los próximos días. "Me lo tomo todo muy a pecho. Lo hice así cuando fui candidato a la Alcaldía de Tomares. Me dediqué en cuerpo y alma y me dedicaré a este nuevo reto con la misma intensidad, con mucha más intensidad si cabe. Me dedicaré en cuerpo y alma a ello", ha sentenciado Sanz en la rueda de prensa que ha llevado a cabo en los Jardines del Conde del Ayuntamiento tomareño, la cual ha finalizado con una amplia ovación de los allí presentes.

Gracias a todos los tomareños, a los que me han votado y a los que no, porque ellos han sido mi motivación diaria para mejorar. Os dejo mi admiración y mi amistad para siempre. pic.twitter.com/i7cuo4t6aE — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) October 4, 2021

La Alcaldía de Tomares será asumida ahora por el concejal delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, José María Soriano, después de que Sanz cierre de este modo una "fructífera y larga etapa" de 14 años en la Alcaldía, que arrancó con una campaña "pateando Tomares puerta a puerta y donde adquiría un compromiso y obligación no sólo con los que me habían votado sino con todos los vecinos de Tomares". "Han sido 14 años en los que yo no venía sólo a dirigir unos servicios sino a liderar un proyecto municipal destinado a alcanzar la excelencia en todos los ámbitos, desde la cercanía, el compromiso y la honradez y creo que lo hemos conseguido. Lo que más me enorgullece son los vecinos de Tomares porque todo esto no sería posible sin ellos", ha sentenciado Sanz.

Al llegar al final de una etapa solo quedan los buenos momentos, aquellos que por más tiempo que pase jamás se olvidan. Buenos días. #FelizLunes pic.twitter.com/wucwr0ETWu — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) October 4, 2021