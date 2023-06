Sebastián, el conserje más querido en Los Palacios

Los actos de jubilación están tan reglados como cualquier otro, y máxime en un colegio, por donde han pasado tantas personas como alumnos o maestros y suelen hacerse en el transcurso de una comida, con placa y aplausos incluidos, y quizás por eso ha llamado tanto la atención la improvisada despedida que le dispensaron la semana pasada al conserje de un centro educativo de Los Palacios y Villafranca, el CEIP Juan Hidalgo, popularmente conocido como El Horcajo, que se inauguró apenas dos semanas antes de que llegara su conserje, Sebastián Romero Tejero, allá por septiembre de 1982... Ahora, más de 40 años después, ha llegado la hora de que el bedel se jubile, y antes del acto oficial, que tendrá lugar mañana, la comunidad educativa le dispensó un gesto colectivo de agradecimiento de lo más original y en el que participaron, uno a uno, los más de 600 alumnos que estudiaban en sus aulas el último día lectivo del curso. Absolutamente todos le dieron un abrazo, un beso o la mano al popular Sebastián, que no pudo contener las lágrimas de emoción, mientras repasaba todos los pasillos, todas las plantas y todos los sectores del centro, como tampoco lo consiguieron los docentes que esperaban en la puerta de cada aula a que su alumnado se despidiese del queridísimo conserje del modo que a cada cual le dictase el corazón. El vídeo, que se subió a Facebook este fin de semana, ha sido capaz de emocionar a miles de personas, incluso a quienes no conocían de nada a este funcionario del Ayuntamiento palaciego que se crio en las marismas del Guadalquivir y que solo recaló en este municipio cuando dejó Las Cabezas de San Juan para casarse con la palaciega Pepi Basco Diéguez. Si emocionante ha sido la despedida que se improvisó el pasado viernes justo después del recreo, más emocionante es conocer la vida de este palaciego de adopción que dejó de ser tractorista en la marisma para colocarse en un colegio a sus 25 años, como su madre había soñado para él tantos años antes de dejarlo en este mundo con solo 14. “Mi madre se murió cuando yo era un niño, y siempre soñó con que yo no me dedicara al campo, así que creo que fue ella quien puso la mano para que me tocara este trabajo”, dice Sebastián ahora, más de medio siglo después y acostumbrado estos días a jugarse el tipo al borde del llanto.

Lo llamaron mientras segaba en El Puntal Si de algo puede presumir Sebastián, al margen de ser querido por las decenas de promociones de alumnos que han pasado por el Juan Hidalgo desde que Felipe González ganó las elecciones, es de memoria. Ahora se acuerda, como si no hiciera más de 40 años, el día en que lo llamaron porque le había tocado en un sorteo colocarse unos meses como limpiador en un colegio del pueblo de su mujer, adonde se había venido a vivir después de casarse para no dar más bicicletazos desde Las Cabezas de San Juan para ver a la novia. “Yo estaba segando en El Puntal, cerca de La Puebla del Río, adonde me quedaba en casa de un hermano mío cuando terminaba muy tarde”, evoca ahora, recordando aquel día de septiembre de 1982 cuando en un sorteo al que lo había apuntado su suegra salieron elegidos él y su mujer, Pepi, para encargarse de la limpieza y el mantenimiento del recién estrenado colegio Juan Hidalgo –bautizado con el nombre del alcalde republicano fusilado al comienzo de la Guerra Civil. “Yo no estaba seguro de dejar las máquinas de la siega allí en medio, pero me vine y en principio nos dijeron que era para seis meses”, cuenta Sebastián, recordándose a sí mismo con 25 añitos, y a su esposa con 23, en un colegio que empezó a funcionar sin corriente eléctrica y que estuvo sin luz hasta mayo del año siguiente. Eran otros tiempos y la luz natural daba para iluminar todo el currículo. “Aquel primer año funcionaron solo 12 de las 16 aulas, y de entre todos los maestros que llegaron, la única maestra era la esposa del director, Eliseo Sánchez, que nos miró a Pepi y a mí un tanto decepcionada porque nos veía como dos chiquillos”. El único maestro del pueblo era entonces José María Pérez, que lo invitó a que se sacase el graduado escolar en las clases nocturnas. Sebastián, que solo había ido al colegio de la marisma entre los siete y los doce años, se sintió orgulloso de conseguirlo, porque “mi madre siempre quiso que yo estudiara, y con el tiempo pensé que yo, que no me hubiera importado ser maestro, al fin y al cabo acabé en un colegio y rodeado de niños”.

Conserje, papá, abuelo Sebastián y Pepi vivieron en el propio colegio, como tantos conserjes en aquella época, hasta el año 2013, cuando su mujer pasó a trabajar en el Ayuntamiento y él se dedicó exclusivamente a las labores de conserje y mantenimiento y no ya a la limpieza. Pero la vida del matrimonio ha transcurrido hasta tal punto dentro del propio colegio, que allí nacieron sus dos hijas, Eva María y Estela Rocío, que estudiaron en estas aulas, como ahora sus cuatro nietas. “Cuando entro en una clase para cualquier cosa y resulta que está allí una de mis nietas, empieza a decirme abuelo y al momento están todos los chiquillos llamándome abuelo”, sonríe Sebastián, con el que muchos niños sueñan con que los acompañe a clase cuando algún día llegan tarde por haber ido al médico, por ejemplo.