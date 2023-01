«Siempre me he inclinado por lo clásico, pero disfruto con una seguiriya»

-Yo había estudiado el Bachillerato por libre, con mi hermano Manolo. Iba simplemente a Sevilla a examinarme. Luego el Magisterio también lo estudié por libre y terminé con 19 años. Con 20 hice las oposiciones. Y me he llevado más de 50 años de maestro. Realmente, empecé con 19 años como maestro idóneo , como se le llamaba al estudiante de Magisterio que sustituía a un maestro. Luego, ya cuando ya aprobé, me destinaron a la campaña de alfabetización de adultos, y aquí en Los Palacios.

-No, no, desde luego... Desde pequeño, yo escuchaba ya en mi casa a mi hermana Conchita, a la que le encantaba la zarzuela, y cantaba mientras bordaba. Y por ahí empecé a aficionarme a la zarzuela, pero es que de ahí se pasa indefectiblemente a la ópera. Hoy en día, mis pasiones son la ópera y Juan Sebastián Bach, que es lo máximo.

- Debería serlo, porque mi segundo apellido es Pavón, y fíjate desde La Niña de los Peines cuántos Pavones ha dado el flamenco, y hasta puede que mi bisabuelo por parte de madre fuera gitano... Mi abuelo materno era herrero, con una fragua. Y me gusta, ¿eh? Disfruto con una petenera y una seguiriya... Lo que pasa es que yo, a la hora de elegir qué escuchar, he preferido siempre irme a lo clásico.

-No lo sé. La calle era una de la nueva barriada que está junto al IES Romero Murube, que al parecer pensaron en rotular con nombres de músicos en torno a una Plaza de la Música, pero no sé en qué ha quedado todo aquello.

- No, no me lo esperaba porque, además, hace dos años me llamó el alcalde diciéndome que me iban a poner una calle, así que esperaba más una calle que este nombramiento.

-Y luego en los colegios. Maestro de Música, de Sociales, ¿y de qué más?

-Después de cinco o seis años con aquello de los adultos, pasé al colegio María Auxiliadora. No sé si por suerte o por desgracia, pero siempre he sido maestro en mi pueblo. En el María Auxiliadora resucité yo cosas que se habían ido terminando, como el Día del Colegio, certámenes literarios y de dibujo, el periódico escolar, y los teatros del Día de la Patrona... Y, por supuesto, coros. Siempre he tenido un coro, aunque la única pretensión era cantar dentro del colegio. Luego, cuando me fui al CEIP Juan Hidalgo, seguí igual. Y finalmente pasé los últimos años en Secundaria, en el IES Marismas. Al principio impartía de todo, pero luego me especialicé en Sociales y también en Música... Hice muchísimos cursillos de Música, aquí en Sevilla, en Madrid...

-La Educación ha cambiado mucho...

-Te puedo decir que, de los 50 años que me he llevado de maestro, he sido feliz 45. Luego, cuando vi el plan del alumnado de 14 o 15 años en el instituto, el plan de los padres, que ya no colaboraban como antes, y aquellos claustros de tres horas en los que no se hablaba de nada útil... ¡Uf! Y luego los inspectores, que solo venían a ver si tenías los papeles, pero no se preocupaban en absoluto de si los niños aprendían o no...

-Usted viene de una familia muy conocida aquí en Los Palacios, que son los Cabello, en buena medida muy vinculada a la Cultura.

-Mi padre fue Manuel Cabello, panadero en la calle Real, donde había dos panaderías más: la de los Begines y la de Eladia. Mi padre tenía, además, una biblioteca con más de 2.000 volúmenes en aquella época. Y eso que solo fue un año a la escuela. Era de Dos Hermanas, pero venía a Los Palacios en caballo para vender el pan, y así fue como conoció a mi madre, que por cierto también era una muy aficionada a la poesía, tal vez por influencia de mi padre... Yo siempre recuerdo, cuando iba a mi casa ya de casado, ver a mi padre con un atril de madera para colocar su libro...

-Era un padre atípico en aquellos años, ¿no?

- ¡Claro! ¡No era raro Cabello! Lo decía la gente. Era de los raros del pueblo: el padre, todo el día leyendo, y la hija, cantando, o chillando, como decían aquí. ¡Ya está chillando la de Cabello!, decían los vecinos... Éramos diez hermanos: cuatro hembras y seis varones.

-Hoy se oye el nombre de Enrique Cabello y se relaciona inmediatamente con la Escolanía de Los Palacios, pero antes hubo una coral, ¿no?

- Sí, Coral Amanecer se llamaba. Yo es que empecé con coros escolares, desde siempre, pero a la vez se hicieron coros parroquiales, para las misas y demás. En 1980 teníamos la coral Amanecer, que era un coro polifónico con mayores y menores, y con ellos hacíamos muchos conciertos, sobre todo en Navidad, con la Caja San Fernando entonces, y El Monte de Piedad... Y llegamos a cantar en Televisión Española, aunque aquel capítulo tuvo su historia... Yo les escribí para ofrecer que nuestro coro cantara y nos pudiesen grabar en una misa de domingo, y nos contestaron que sí. Pero teníamos que contar con la aprobación del cura, claro, porque iban a grabarnos en la misa de la parroquia. Así que fui a hablar con el cura. Y me llevé el palo más grande de mi vida. Aquel señor me contestó: “La iglesia no está para que un coro se luzca”. Luego fui al otro párroco y me dijo lo mismo. Y entonces me fui a la parroquia de Santiago de Utrera y hablé con don Manuel, que era muy especial, pero estuvo dispuesto... Escribió la carta a Televisión Española en febrero, y le dijeron que grabarían en enero del año siguiente... Así que, entretanto, dio tiempo hasta para que un coro de Utrera pidiera que fueran ellos los que cantaran. Al final actuamos los dos, en dos ocasiones distintas, claro. Cantar en Televisión Española era lo máximo entonces.

- ¿Y cuándo se funda realmente la Escolanía de Los Palacios como tal?

-En 1998, Cajasur financió la ópera Turandot, de Puccini, en el teatro de la Maestranza, y nos llamaron porque les hacía falta un coro de niños. Eso me lo dijeron a primeros de noviembre, y la ópera iba a ser quince o veinte días después... La situación me cogió prácticamente sin niños entonces, y me fui a buscarlos al Convento [colegio concertado Las Nieves]. Los preparé en tiempo récord, imagínate. En aquella época fuimos a Córdoba, a una nave enorme en la que cabían mil personas, y estuvo allí hasta el ministro Pimentel. Recuerdo que, en aquel concierto, donde estaba yo dirigiendo al coro interno de la ópera, estaba junto a mí el director de producción de la Maestranza, y me dijo que se iba muy contento porque ya sabía a qué coro debía llamar cuando hiciera falta en el teatro Maestranza. Y aquello me animó. La primera actuación de la Escolanía fue en el año 2001.