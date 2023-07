Suspendidos los viajes del programa Verano Joven de Dos Hermanas

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha lamentado la cancelación de los viajes de verano para mayores de 18 años que desde la misma se vienen llevando a cabo anualmente dentro del programa Verano Joven.

El ayuntamiento ha informado que, “el incremento de precios que se ha producido a nivel general en el turismo, y a los altos costes de los vuelos, transporte, etc., ha causado el inconveniente para que no se puedan presentar a la licitación aún habiendo sido gestionada y realizada toda la contratación para poderlos realizar como cada año”. Así lo ha expresado Reyes Garrido, delegada de juventud que, además, ha comunicado que “el ayuntamiento seguirá trabajando para que el año que viene los mayores de 18 años puedan seguir disfrutando de los viajes de verano, con programas tan atractivos como los que hasta ahora se han estado realizando, ya que el Verano Joven ha sido uno de los referentes dentro de los programas de verano, no sólo en campamentos de menores , sino en los programas de mayores de 18 años, permitiendo a nuestro jóvenes disfrutar de viajes con importantes contenidos culturales, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional». ”