¿Te atreves con una hamburguesa de 2,5 kilos o un serranito de 1 metro?

Si eres un amante de la comida y los vir ales desafíos foodies , el bar Tó Pá Ná tiene un reto culinario que seguramente te hará babear. Imagina una hamburguesa gigante que pesa 2,5 kilogramo s compuesta por capas de deliciosos ingredientes: un kilo de carne jugosa, tres huevos, generosas lonchas de queso, jamón york, lechuga fresca, rodajas de tomate y cebolla, todo ello entre un enorme mollete de un kilo. Este reto culinario es una verdadera hazaña para el apetito, y si eres capaz de devorar esta monstruosidad en menos de 50 minutos, el establecimiento no solo te perdonará la cuenta, sino que también te inmortalizará en sus redes sociales y en su ‘muro de la fama’. Además, recibirás un vale por el valor de tu peso antes de comenzar el desafío, para que puedas disfrutar de más delicias en su local.

Pero eso no es todo. Si las hamburguesas no son lo tuyo, Tó Pá Ná también te desafía con un serranito de un metro de longitud, que es básicamente un bocadillo gigante lleno de sabor. Este manjar consiste en un pan de mollete de un kilogramo relleno de carne de pollo o lomo, tortilla francesa, jamón, pimiento y tomate. Las mismas reglas se aplican: tienes 50 minutos para completar el reto, y puedes acompañar tu hazaña gastronómica con una lata de refresco o una botella de agua. Si triunfas, la comida será gratuita, obtendrás una foto en el “rincón de la fama” y recibirás un vale para gastar en el establecimiento equivalente a tu peso. Sin embargo, ten en cuenta que durante el desafío, está prohibido levantarse de la mesa. Si no logras superar el reto, tendrás que abonar 30 euros por el plato. Tó Pá Ná ofrece una experiencia culinaria única que pondrá a prueba tu apetito y tu valentía. ¿Te atreverás con el desafío?