Tomate con todo en los mejores hoteles de la provincia

El tomate de Los Palacios y Villafranca, que ya ha alcanzado predicamento en su pueblo e incluso en toda la comarca no solo por su calidad, sino por el crecimiento exponencial de su producción, cuyo récord de 12 millones de kilos del año pasado se batirá este con mucho más, acaba de recibir un importante impulso de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que dedica al bombón colorao la edición en que sus Jornadas Gastronómicas se hacen precisamente mayores de edad, pues hasta 21 de los mejores hoteles sevillanos prepararán en sus restaurantes, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre, recetas en las que el tomate palaciego será protagonista.

Tomate con todo. Como aseveraron los cocineros del restaurante del hotel Ayre precisamente hoy en el show que ofrecieron en el estand de Sevilla de la feria internacional Andalucía Sabor que se celebra estos días en Fibes, al que acudieron el presidente de la asociación hotelera, Manuel Cornax, y el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU). «Cuando el tomate es de una calidad superior como este, casa con todo y además contamos ya con un ingrediente de garantía», dijo el chef delante de los presidentes de las principales cooperativas palaciegas, a saber, Juan Begines, de Las Nieves; Alonso Navarro, de Frupal; y José Manuel Durán, gerente de Parque Norte, que no cabían en sí de orgullo, pues no en vano entre las tres cooperativas habrán sumado cuando termine la próxima campaña, y con ella el año, más de 13 millones de kilos de tomates solo en 2019. En este sentido, los dirigentes de estas cooperativas tuvieron ocasión de acordar directamente con los responsables de algunos de esos restaurantes que usarán el tomate como destacada materia prima que no les vaya a faltar el producto.