Un acusado del crimen del joyero culpa al huido y el otro alega que se limitó a vigilar

No obstante, la defensa de G.S. ha alegado que se trató de una "muerte accidental, un infortunio", explicando que los acusados perpetraron el robo "sin ningún tipo de arma" y por ende sin ánimo de matar. Según ha asegurado, Francisco Cintado murió por un caso de "mala suerte" derivado de su "resistencia" al robo, la "pelea y el intercambio de golpes" entre este y sus asaltantes y el hecho de que los mismos abandonasen la escena sin "preocuparse" por él. "No querían matarle", ha aseverado argumentando que "con puñetazos y patadas" no se logra matar a nadie.

Según ha narrado, él no llevaba la cinta americana y las bridas con las que fue inmovilizado el joyero y fueron él y el acusado actualmente desaparecido quienes entraron en el negocio. Empero, ha asegurado que fue este tercer acusado quien habría "agarrado" al joyero y quien le habría golpeado insistentemente, pues él sólo le habría golpeado una vez y no "fuerte", negando así que le golpease en la cabeza y recordando, aunque no con seguridad, que el tercer acusado propinó un rodillazo en la cabeza a la víctima.

G.S. ha declarado así que "no tenía intención de matar", sino sólo de robar y que "no pensaba" que el joyero "pudiera morir". Es más, ha asegurado que no se percató de que el acusado sangrase y que el mismo intentaba levantarse pero no lo lograba, mostrando su arrepentimiento y pidiendo "perdón por lo que ha pasado".

La defensa de I.I. ha expuesto de su lado que este acusado se limitó a "vigilar la calle" durante los hechos y que no pesa "ninguna prueba" de que participase en la organización del robo, jugando así un papel "subordinado", por lo que ha reclamado su absolución.