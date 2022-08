Un camión atropella a un ciclista y se da a la fuga

El mensaje, lanzado por el padre de la víctima dice lo siguiente: “Hoy nuestro hijo @galeto_11 ha sufrido un atropello por parte de un camionero que no ha guardado la distancia de seguridad y se ha dado a la fuga , dejándolo tirado en la cuneta solo y herido, gracias al GPS lo he podido localizar y llamar al 112 mientras íbamos al lugar, no le deseo a nadie los momentos que hemos vivido hoy, hay que ser muy inhumano para tirar a un chaval de 16 años y dejarlo en la cuneta, os pido máxima difusión fue a las 11;20 de hoy día 1/08/2022 un tráiler tipo volquete con cabina blanca a la altura de la fábrica de VERRALLIA EN LA A392 POR LA VIA DE SERVICIO DIRECCIÓN ALCALA DE GUADAIRA, si alguien lo ha visto ruego contacten con la guardia civil de Tráfico o bien a nuestros perfiles de Instagram, @la_rosadelosvientos2019 y @galeto_11 , @cicloscabello_team ,@cicloscabello , @kineticzonealcala”.

Se desconocen más datos sobre la furgoneta y se solicita que si alguien pudo ver algo en esos momentos, los facilite a los cuerpos de seguridad.

El ciclista, que fue atendido por los servicios médicos de urgencia ha sufrido varias contusiones, pero se encuentra fuera de peligro y se está recuperando.