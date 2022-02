Un hormiguero que crea conciencia medioambiental

El objetivo no es salvar el planeta, es salvar al humano

Haciendo honor a su nombre, a modo de hormiguero se configura una red comunitaria y colaborativa , en el que las “hormigas reinas” reclutan a “hormigas obreras” – que van más allá de los alumnos hasta sus propias familias, amigos y vecinos – para trabajar juntos reuniendo residuos susceptibles de reciclar . De esta forma, se libera al medio ambiente de todo aquello que no le pertenece a la vez que se apuesta por el reciclaje y se crea en una comunidad creciente y expansiva .

Desde la escuela se asume que “es difícil que el 100% del coste del centro salga del reciclaje”, por eso “la conciencia ecológica es solo uno de los pilares” del proyecto. Aunque sea el que más haya calado y al que más importancia se le esté dando, porque los colaboradores han entendido que “no es salvar al planeta, es salvar al humano”.

Aún así, desde Choson se buscan otras opciones para sufragar esta experiencia. Además de la aportación personal del propio Rueda, se trabaja en la captación de ayudas procedentes de las administraciones autonómica, nacional y europea, atendiendo a los beneficios como proyecto medioambiental, educativo, integrador y social. Igualmente, se ha abierto la participación de benefactores a través de aportaciones económicas en la web de la escuela .

Rueda no marcha solo en este proyecto. Cuenta con el alumnado, sus familias y la red de voluntarios que se ha adherido, con los que organiza salidas para despojar a la naturaleza de todo lo que no le pertenece. Como la realizada este pasado domingo en el entorno del Guadalquivir a su paso por Alcalá del Río, donde recogieron más de media tonelada de residuos, siendo una cantidad importante aprovechable para sus fines. Pero también hay personalidades que han visto el beneficio de la iniciativa y no han dudado en prestar su apoyo, como la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente, hija del recordado Félix Rodríguez de la Fuente.

El hapkido como camino de perfección

El hapkido es “una vía de desarrollo personal , un camino de perfección”, que dota al que lo practica de “disciplina y conocimientos”, junto con el trabajo de las emociones, el afecto, la integración y – como demuestra El Hormiguero – el ecologismo. La Escuela Choson – radicada en Alcalá del Río pero con sucursales en 16 localidades más – ha creado su propio sistema educativo, el método Harue, que “usa el hapkido como base para transmitir todos los valores que la filosofía oriental lleva 5.000 años transmitiendo”.

Con este proyecto todas las partes implicadas saldrán beneficiadas. Tanto los alumnos de la escuela como todas las personas a las que pueda prestar atención; la comunidad en la que se inserta, por la mejora que supone a distintos niveles y, finalmente, el mundo en general por haber sido capaz de crear en sus habitantes una preocupación por el cuidado y la conservación del medio que nos rodea.