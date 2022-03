Un libro para ubicar Las Cabezas de San Juan en el Trienio Liberal

El director del IES Brackenbury, Álvaro Navarro, a la sazón profesor de Historia, firma el prólogo al alimón con el alcalde del municipio, Francisco José Toajas (PSOE), y señala el hecho de que “hoy por hoy, en cualquier centro educativo de cualquier punto de nuestra geografía española está garantizado que se mencione a Las Cabezas de San Juan para estudiar el pronunciamiento que encabezó Rafael del Riego, encuadrado en Europa dentro de las Revoluciones Liberales de los años 20 del siglo XIX. Y eso no es cualquier cosa”. El primer edil, por su parte, insiste en que “valoramos mucho toda contribución ciudadana a divulgar y extender no solo el conocimiento de la historia, sino la comprensión e interiorización de los valores constitucionales, especialmente entre los más jóvenes, a quienes hay que enseñar que la libertad, como valor supremo, ha de ser defendida en todo momento, pues no faltarán nunca enemigos que pretendan limitarla cuando no eliminar”.

El libro, ilustrado con fotos significativas de las recreaciones históricas del Pronunciamiento de Riego desde los años de la II República y con acuarelas del artista local Luis Rodríguez Castro, se completa con actividades tanto para Secundaria como para Bachillerato.