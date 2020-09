Un pozo salvador evita otro calvario sin agua en Las Navas

El verano posee la magia de ser un tiempo inolvidable. Tanto para lo bueno como para lo malo. En Las Navas de la Concepción pueden dar fe de ello. Y si este año, a pesar de las circunstancias que nos rodean, ha vivido un verano tranquilo, en cuanto al abastecimiento de agua se refiere, seguramente no olviden la escasez de este vital elemento que padecieron el pasado año.

En medio de esta batalla todas las miradas se dirigían al consistorio. Allí, Andrés Barrera, Alcade de Las Navas de la Concepción iniciaba su peregrinaje particular en busca de ayuda. Como ente competencial natural se dirigió a la Junta de Andalucía. Instó en un primer momento a la Delegación Territorial, y este año también a la Consejería y al propio Presidente. Sin embargo, según indica Barrera, no ha obtenido de ninguno de ellos “ni la contestación diciendo que habían recibido mi carta”.

Echando la vista atrás, Andrés Barrera reconoce que la situación del verano pasado fue “horrorosa”. “Fue un verano que para mí y mis vecinos se queda”, añade el primer edil. “Que una persona que levanta a las cinco de la mañana para ir al corcho y no haya agua, y que vuelva a las tres de la tarde y no pueda ducharse te duele”.

Lo precario de ese verano de 2019 no podía repetirse en este nuevo verano. Por ello, gracias a la aportación de la Diputación de Sevilla se excavó un primer pozo. La decepción de los poco más de dos litros que aportaba este no restó importancia ni ganas a la lucha, y guiados por los geólogos dieron con un nuevo emplazamiento en la zona de “Las chorreras”. A la segunda fue la definitiva y desde este pasado 16 de agosto Las Navas dispone de un pozo que aporta unos 30 litros por segundo y gracias al cual este año la localidad no ha pasado las mismas carencias que el verano pasado.