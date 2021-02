Un vehículo municipal trasladará a los mayores de Villaverde del Río para ser vacunados

Desde esta semana son las personas mayores de 80 años no residentes en centros de mayores – pertenecientes al grupo 5 del plan de vacunación de la Junta de Andalucía – los que recibirán la inmunización. Según se ha explicado desde el consistorio, hay “constancia de vecinos que han tenido que desplazarse hasta otras localidades para recibir su vacuna”.

El Ayuntamiento de Villaverde del Río trasladará a los mayores que no dispongan de transporte para recibir la vacuna de la COVID . Así lo ha anunciado este martes el consistorio, tras conocerse que no será administrada en la localidad .

Es por ello por lo que el Ayuntamiento va a poner un vehículo a disposición de los mayores que no cuenten con allegados que puedan trasladarlos hasta el punto de vacunación. Se ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, así como el registro municipal, para solicitar la asistencia de este transporte. Este servicio no será necesario para “los mayores que no tengan movilidad y que se encuentren encamados”, pues la recibirán en su propio domicilio.

En un comunicado se señala que “como administración pública tenemos que garantizar que todas las personas tengan acceso a la vacuna, independientemente de sus posibilidades”. Se señala igualmente que “nadie debería tener que renunciar a ella por no poder desplazarse hasta la localidad en la que se la ha citado”.

Se ha manifestado igualmente que el medicamento “no puede ser un privilegio, sino que tiene que ser un derecho de todas y todos”. Por ello, se ofreció al Distrito sanitario Sevilla Norte – Aljarafe, en el que se encuadra el municipio, “todas las instalaciones municipales para llevar a cabo la vacunación masiva con total seguridad”.