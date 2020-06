Una carrera sin límite de solidaridad

En solo cuatro ediciones se han conseguido tres cosas fundamentales: la consolidación de un evento multitudinario que tiene más de fiesta que de deporte en torno al 8-M; haber recaudado 90.000 euros en total para la lucha contra el cáncer; y abrir al menos el debate de que también participen los hombres. “Es verdad que hemos tenido demanda de muchos hombres que quieren acompañarnos, pero no queremos que la carrera pierda su esencia femenina”, ha dicho la presidenta de la asociación que ya constituye en Los Palacios y Villafranca la Carrera Rosa, Guadalupe Moreno, y ha añadido: “Pero desde luego vamos a abrirnos a su integración, de alguna manera, en la próxima edición, bien permitiendo como siempre su participación económica, o acompañando a sus mujeres con una camiseta del acompañante, aunque no compitan”. El caso es que la Carrera Rosa no conoce límites de solidaridad en este municipio del Bajo Guadalquivir, donde el evento ha dado incluso para instantáneas cinematográficas. El pasado 8 de marzo participaron 6.350 mujeres. “Cada año participan mil más”, señala Moreno, “así que no sabemos hasta dónde vamos a llegar”. La recaudación de esta IV edición, a razón de cinco euros por participante, ha supuesto el último récord: 31.750 euros, que fueron entregados ayer, íntegramente, al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Sevilla, Jesús Maza, quien recogió agradecido también “las muestras de solidaridad que cada año realiza este pueblo”. Maza valoró “el enorme esfuerzo y la entrega que hacia la causa de la investigación y ayuda a las personas con cáncer se realiza desde Los Palacios y Villafranca”.