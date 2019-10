Una mirada al cáncer desde la ternura infantil

José Luis no lo conoció personalmente. “He empezado a tener confianza y cercanía con él después de irse. Al acercarme a sus padres y conocer su historia de primera mano” . Con el apoyo del Ayuntamiento de Cantillana, y un equipo de trabajo en el que también han participado los cámaras Martín Barrio, Jesús Ferrera y Jesús Camacho, ha elaborado un documental “más grande de lo que podíamos imaginar”. Asegura que “Alejandro ha estado con nosotros ayudándonos” .

La historia de Álex no es una más. “Él sabía que se iba, pero no lo decía. Nunca pensaba en el dolor ni se quejaba”, explica Mª del Mar. Durante la enfermedad no perdió la sonrisa, siempre daba ánimos y apoyaba al resto de niños con los que convivía en Oncología. Tras su fallecimiento los padres encontraron una carta en la que hablaba de su deseo de ayudar a los demás. Con ese objetivo y en su nombre nació en 2018 ‘La Huella de Álex’. Una carrera benéfica que desborda las expectativas en todos los sentidos, y cuya recaudación se destina a asociaciones y fundaciones que trabajan en cuidados paliativos, terapias tras superar la enfermedad.

“El objetivo principal es que cunda el ejemplo de Álex, su sueño de querer ayudar a los demás”, destaca Calero. En eso coincide Mª del Mar. “Me gustaría que el espectador se quedase con la madurez que tenía, a pesar de su edad, y su voluntad de seguir ayudando incluso estando enfermo”.