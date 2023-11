Una niña de Mairena, con solo 12 años, en la élite del cubo de Rubik

Se puede decir que hasta el mundo de ese rompecabezas mecánico y tridimensional llamado cubo de Rubik es un mundo de hombres, porque hasta ahora ninguna mujer había llegado tan lejos, y tan joven, como la mairenera Marisa Revaliente, que a sus 12 años no solo ha conseguido ya disputar siete competiciones oficiales, sino sorprender en todas y lograr el récord personal de conseguir resolverlo en 6,8 segundos. Hoy por hoy, es la única mujer entre los primeros 80 del ranking español en la competición de speedcubing. Su media es escalofriante: 8,25 segundos.

En rigor, incluso el cubo de Rubik es un entretenimiento joven, pues este próximo año se cumplirán 50 años de que lo creara el escultor y profesor de arquitectura húngaro Ernö Rubik, en honor del cual se bautizó aquel cubo que, al principio, se conocía como “cubo mágico”. Hasta 2021, en cuyo verano lo descubrió Marisa Revaliente por primera vez en su vida -tenía entonces 9 años-, se habían vendido en el mundo casi 500 millones de cubos, y no es ya que sea el tipo de rompecabezas más vendido, sino que se considera el juguete más vendido del planeta.

La pequeña Marisa, acostumbrada a estar mucho tiempo con su hermano, tuvo que agarrarse a algo aquel verano “porque mi hijo se había ido de campamento”, cuenta ahora su padre, Juanmi Revaliente. “Así que Marisa descubrió el cubo de Rubik por puro aburrimiento”. Hace de eso dos años y medio. Y la chica, que acaba de entrar en 1º de ESO en el instituto Hipatia, ha conseguido que su pueblo organice un Open Internacional de Speedcubing el fin de semana del 25 y el 26 de noviembre. Ya es todo una referencia.

Marisa no solo es buena en resolver rápidamente el cubo de Rubik, sino que se le da bien casi todo por lo que se interesa. Cinturón marrón de kárate, el año pasado recibió el diploma al mejor expediente al salir de su colegio. “Es muy curiosa y cuando termina de hacer bien algo, se interesa por lo siguiente”, cuenta su padre, orgulloso de que el cubo de Rubik se le haya convertido en una sana y divertida afición a esta chica que no es superdotada, “al menos no lo sabemos; pero sí tiene muchísimo talento”, explica su padre. La primera vez que participó en un campeonato como el que se va a celebrar ahora en Mairena fue en Ronda, en marzo del año pasado. Sorprendió tanto a jueces y asistentes, que no tardó en participar luego en el Chanquete Open 2022, en Nerja, y en el Nhood Sevilla Open la pasada primavera, que fue donde consiguió su récord de 6,8 en el centro comercial Alcampo. A partir de entonces, Marisa se ha hecho famosa y temida en estos campeonatos. Ha participado en el Costa de la Luz Open 2023, en el que organiza el colegio sevillano del Sagrado Corazón de Jesús, otra vez en Nerja y en el que organiza la Escuela de Ingenierías Industriales de Málaga. Aquí consiguió resolverlo en 7,4 segundos, lo que no está tampoco nada mal. Evidentemente, su objetivo es batir su propio récord en su pueblo. Marisa Revaliente tiene perfiles en redes sociales dedicados a esta actividad, que divulga entre los compañeros de su instituto.

El Open Mairena 2023 Speedcubing es de acceso libre, y los horarios establecidos van de 9 a 20 horas el sábado, y de 9 a 14 horas el domingo, jornada en la que se disputan las finales. El récord del mundo lo ostenta Max Park, que consigue terminar el cubo de 3x3 en 3,13 segundos.