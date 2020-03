Una web que evita “hacer los mandados” en Los Palacios y Villafranca

Como esta crisis va para largo, y el confinamiento no parece que vaya a terminar en solo unas semanas, dos jóvenes palaciegos acaban de lanzar una web que evitará a quienes ejerzan la responsabilidad de no salir tres veces por el pan -y otras tres a por la carne o el papel higiénico- que les traigan la compra a casa. La página se llama www.mercapueblo.es , y, aunque “la idea no es original porque nos hemos inspirado en otra página que se llama elmercadosevilla”, como reconocen y agradecen estos dos emprendedores altruistas, Miguel Barragán y Federico Muñoz, en Los Palacios está teniendo aceptación entre negocios de diverso signo que han visto con buenos ojos y quieren formar parte de esa lista.

La web acoge de momento a pocos negocios de necesidades básicas como carnicerías, panaderías, pescaderías o droguerías, pero la idea es que este listado vaya creciendo en los próximos días “ante el panorama que se avecina”, dicen sus creadores, que no pretenden protagonismo alguno y solo poner “nuestro granito de arena entre tanta bulo, tanto mal rollo y tanta noticia negativa por todas partes”. Ambos proceden del mundo de la producción audiovisual y estos días, reconocen, “ni nos concentrábamos en nuestro trabajo, que requiere de mucha creatividad”. De modo que aprovecharon los momentos de vacío para llenarlos con esta idea que ya se difunde entre los palaciegos.

“Estamos pensando en primer lugar en personas mayores, claro, que tendrán miedo de salir de casa, pero también en todo el mundo, porque de esta se sale solo si dejamos de salir”, asegura Miguel Barragán, que también apunta a la necesidad de que “se mueva el negocio local, que tanta falta le va a hacer”. A Mercapueblo no solo pueden adherirse, gratuitamente, los comercios y plataformas palaciegas que ya hacían entrega a domicilio, sino los que están dispuestos a hacerlo ahora con esta nueva situación. “Basta con que entren en la página y busquen la necesidad concreta, y entonces o lo piden por internet o simplemente llaman por teléfono”, explican. También existe la posibilidad de que, una vez hecha la lista de la compra, se le diga al tendero y el cliente se pase simple y rápidamente a recoger las bolsas a la hora convenida.

“No nos importaría que la idea se extendiese por otros municipios y ciudades”, aseguran, “porque al fin y al cabo en pueblos como el nuestro existe mucho amparo familiar, pero eso a veces es más difícil en poblaciones grandes, y no estaría mal que si en otros lugares no surge iniciativas particulares como la nuestra, que lo haga la administración pública”, concluyen.