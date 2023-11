Veintiséis municipios y la Diputación plantan al Consorcio de Transportes

En lo que corresponde a las convocatorias de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración, los estatutos indican que “se cursarán de orden de la Presidencia ”, que “irán acompañadas del Orden del Día” y que “señalarán el día y la hora de la primera y segunda convocatorias”. No se explicita ni especifica ningún medio o plataforma en concreto para hacerlo .

Junto con este “error de forma en la convocatoria”, que no se recibió por la sede electrónica, los firmantes señalan el incumplimiento de los estatutos del Consorcio “en relación al tiempo mínimo necesario para hacer llegar a los miembros del Consejo de Administración la convocatoria y la documentación necesaria”. Una antelación que se antoja requerida “para poder preparar y estudiar los asuntos a tratar ”, según se hace constar en el comunicado emitido al respecto. Según las fuentes consultadas, el correo convocando el Consejo se recibió el día antes, el miércoles 22 de noviembre , en torno a las 13.00 horas.

Sin embargo, y como consta en los estatutos, “las sesiones ordinarias se convocarán, al menos, con dos días hábiles de antelación”, un requisito que – según los 27 firmantes – no se ha cumplido. Este plazo no se contemplará en las sesiones extraordinarias de carácter urgente que sean convocadas “cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria con la antelación citada” de dos días hábiles. En este caso, en el primer punto del Orden del Día se deberá incluir la ratificación de la urgencia para poder celebrarse la sesión.