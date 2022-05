Villanueva del Ariscal se llena de tradición y juventud

Empezaba de madrugada también la decoración del Ayuntamiento con su altar frontal. El Correo.

A las 7 de la mañana de ayer el primer cohete anunciaba la solemnidad del día. Poco después el pasacalle de la banda municipal se dejaba sentir. No es extraño que en un mundo convulso las gentes defiendan e impulsen sus tradiciones. Es una reacción lógica ante tanta confusión y desenfreno, ante tanto vértigo. La Historia no se repite, no ha existido en toda la vida de la Humanidad un momento tan crucial como el presente que amenaza con remover e incluso destruir el pasado y el presente sin ofrecer todavía a cambio nada nuevo que no sea un materialismo excesivo. Y el humano necesita creer en algo y tener ilusiones, no puede estar a merced de una cantidad exagerada de elementos artificiales carentes de bendición temporal. El tiempo otorga honor, respeto, nobleza y valor a los acontecimientos que el mismo ser humano crea para su gozo interior. He ahí el significado de las tradiciones.