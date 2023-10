Villanueva del Ariscal ´toca la campana´

El pasado diciembre, y después de que le diagnosticaran la enfermedad, Elizabeth no lo dudó y quiso hacer algo en beneficio de todos los que estaban pasando por lo mismo, organizando junto a amigos y familiares un pasacalle en el que colaboraron diferentes entidades y voluntarios para ayudar en la recaudación de fondos que fueron destinados a ANDEX y a la Planta Zero del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

“Me dirijo a vosotros porque como ya sabéis, en junio de 2022 fui diagnosticada de leucemia. Hoy, me siento feliz de contaros que, tras 16 meses de lucha, fe, optimismo y muchas ganas de seguir adelante, por fin hemos llegado al final del camino. A mediados de septiembre de este año, nos comunicaron que estoy limpia de células cancerígenas, que puedo tocar la ansiada campana, y no se me ocurría una mejor forma de celebrarlo que con todos vosotros. El año pasado, mi padre, José Manuel, os escribía para pedirnos ayuda. Él fue el artífice de los dos pasacalles solidarios que tuvieron lugar en Olivares y Villanueva del Ariscal, en diciembre de 2022, a beneficio de ANDEX (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía) que fueron todo un éxito. En estos pasacalles obtuvimos 30.000 euros para contribuir a la construcción de la Planta Zero, un espacio dentro de la unidad de oncología, destinado a los adolescentes que padecen cáncer, donde se atiendan sus necesidades específicas de la edad. Esto fue gracias a muchos de vosotros, que participasteis de mil maneras diferentes y colaborasteis desinteresadamente para que, lo que surgió de una tarde familiar, como un pequeño proyecto solidario, se convirtiera en un evento con una repercusión, para nosotros, inimaginable.

Por desgracia, son muchos quienes han tenido, tienen o tendrán que lidiar con esta batalla, pero queremos mostrar que no hay que dejar que esta enfermedad pueda con nosotros. Nunca hay que perder la esperanza y darse por vencido, porque está guerra, también se gana.

Es por esto que, este año volvemos a la carga con un motivo diferente, más esperanzador. En esta ocasión, no solo queremos dar visibilidad a la labor de ANDEX, sino celebrar que, a pesar de la experiencia tan dura que nos ha tocado vivir, tanto a mi como a mi familia, hemos llegado a la meta que desde un principio nos propusimos cruzar.

Eso sí, el objetivo sigue siendo el mismo, recaudar fondos para conseguir la tan necesaria Planta Zero

El 28 de octubre tendrá lugar un nuevo pasacalle solidario en Villanueva del Ariscal, y queremos invitaros a que nos acompañéis y disfrutéis con nosotros de las actividades y momentos que tendrán lugar en esta cita especial con la solidaridad y la empatía.

Cómo el año pasado, el evento comenzará en la Caseta Municipal, donde encontraréis diferentes pasatiempos acordes a todas las edades, antes de salir a recorrer las calles del pueblo, acompañados de muchas animaciones. Terminaremos de nuevo en la caseta para vivir un fin de fiesta con repique de campanas.

De nuevo daros las Gracias a todos por vuestro apoyo y cariño. No faltéis ¡os esperamos!”