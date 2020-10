Visitas al cementerio con cita previa y por turnos en Herrera para frenar contagios

Contra los contagios, nada de concentraciones de personas, y eso incluye los cementerios. Es la principal idea de la medida adoptada por el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Herrera, que ha pedido a sus 7.000 vecinos que tengan en cuenta una serie de ideas planteadas desde el Consistorio para que visitar a los que ya se fueron no suponga un problema posterior de salud.

A través de sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento ha lanzado el siguiente llamamiento: “Dadas las circunstancias de la situación actual y teniendo en cuenta las medidas de seguridad y sanitarias que debemos mantener, ponemos en su conocimiento algunos aspectos a tener cuenta, que permitan acudir al cementerio municipal con garantías sanitarias durante los días previos y celebración del día de todos los Santos y el día de los Fieles Difuntos”.

Las medidas no se aplicará durante los mismos días de visitas masivas al cementerio, sino que comenzarán a estar en vigor el próximo 19 de octubre. La solicitud de cita previa se realizará mediante un teléfono habilitado para ello, el 954 013 656 (de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas), en el que de manera preferente tendrá asegurado su acceso al cementerio en el horario solicitado, mientras que las personas que no soliciten cita previa “tendrán acceso al cementerio siempre que el aforo establecido lo permita. Esta información la facilitará un trabajador del Ayuntamiento que durante estos días estará presente en la puerta del cementerio”. En esencia, quiere decir que si no se pide cita previa, cuando se llegue al cementerio solo se podrá entrar si el aforo no está cubierto.