286.000 andaluces padecen dermatitis atópica y 90.000 son casos graves

El doctor José J. Pereyra, dermatólogo de referencia en Andalucía y que actualmente trabaja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, ha explicado el impacto de la dermatitis atópica en los pacientes, destacando los tratamientos actuales y su relevancia para el paciente. “La dermatitis atópica es una enfermedad con una alta prevalencia en España y también en Andalucía, y tiene un tremendo impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen. No se puede considerar una enfermedad banal de niños, pues es una enfermedad dermatológica no mortal con altísimos niveles de depresión, ansiedad e incluso tentativas de suicidio, y que actualmente se encuentra infradiagnosticada entre la población adulta. Con los últimos datos disponibles hemos detectado que es una patología que va en aumento y que es mucho más frecuente en áreas urbanas que en rurales. En Andalucía, la prevalencia es de un 3,4%, lo que supone que más de 286.000 andaluces la padecen. Se trata de una enfermedad que no mata pero que no te deja vivir”, ha remarcado el Dr. José J. Pereyra.