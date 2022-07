Alertan de la «muy elevada» presencia de hepatitis C en las personas sin hogar

Expertos del programa Ciudades Libres de Hepatitis C, '#HepCityFree', promovido por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), han revelado, a siete años de la puesta en marcha del Plan para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud una prevalencia aún muy elevada de la hepatitis C, una prevalencia aún elevada en bolsas de población muy específicas, y más alejadas del sistema sanitario, como es el caso concreto de la población sin hogar, donde el porcentaje de infección activa se está situando en el entorno del 8 y el 10 por ciento, frente al 0,1 por ciento de la población general.

Concretamente en Sevilla, primera ciudad que se adhirió a esta iniciativa de la AEHVE, y donde '#HepCityFree' está más avanzado, de las 154 personas sin hogar a las que se ha realizado la prueba de la hepatitis C en el último año en diferentes centros de acogida municipales y a población no institucionalizada, 12 presentaron infección activa.

Estos casos se suman a los 17 casos de infección activa detectados en centros de adicciones y otros 15 casos en el cribado entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH), los cuales vienen a demostrar la importancia de desarrollar programas de microeliminación que sistematicen el cribado y atención a los colectivos más vulnerables a la infección, así como el acierto de comprometer a los equipos de Salud y Asuntos Sociales de los ayuntamientos en el objetivo de la eliminación.

Unidos a los 249 casos detectados en la revisión de historias clínicas que se ha llevado a cabo en centros de Atención Primaria (personas que en algún momento dieron positivo en hepatitis C y nunca se trataron), '#HepCityFree' Sevilla ha permitido ya el diagnóstico e inicio del tratamiento de casi 300 pacientes que habían permanecidos ocultos para el sistema.

Los resultados '#HepCityFree' en Sevilla tienen la importancia de ser los primeros resultados de la que es también la primera experiencia europea de eliminación de la hepatitis C en ciudades, y por tanto no sólo pueden servir de ejemplo para otras, sino que demuestran de forma práctica y específica que las recomendaciones que se venían haciendo son viables y efectivas, que la microeliminación y el compromiso de las administraciones locales son instrumentos eficaces y necesarios en la eliminación de la hepatitis C.

La delegada de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, María Encarnación Aguilar Silva, se ha mostrado muy satisfecha por estos resultados, que demuestran, a su juicio, el acierto de adherirse al movimiento 'Ciudades libres de hepatitis C para abordar la eliminación de la enfermedad desde la concienciación, el diagnóstico precoz y el trabajo conjunto con entidades sociales".