Casi 200 personas atendidas en Andalucía por posibles casos de sumisión química

Un total de 174 personas han sido atendidas en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por posibles casos de sumisión química, según datos dados a conocer este jueves por el Gobierno andaluz, que ha defendido el protocolo puesto en marcha para hacerle frente, de carácter "integral" y que incluye medidas preventivas, un asunto que ha puesto el duda el PSOE-A, que le ha reclamado mayores esfuerzos sobre todo entre los jóvenes.

Las medidas contra la sumisión química a través de inoculaciones, una preocupación que se hizo palpable este verano, han sido debatidas en el Pleno del Parlamento andaluz, donde la diputada socialista Olga Manzano Pérez ha cuestionado a la Junta por el protocolo puesto en marcha a mediados de agosto para atender este problema, "cuando 60 mujeres habían requerido asistencia", que entra a funcionar, ha dicho, una vez se produce la agresión, y por ello ha preguntado qué medidas preventivas iría a tomar la Junta para atajar esta situación antes de que se produzca.

En respuesta, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha indicado que las personas atendidas en la comunidad por posibles casos de sumisión química ascienden a 174 y que el protocolo aprobado para este asunto "contempla medidas preventivas" y tiene un carácter integral al incluir la coordinación entre autoridades, medidas de formación y un protocolo sanitario".

Un comentario rechazado por Manzano. "Las medidas preventivas no las conocemos, le vuelvo a insistir en que a este protocolo le falta la parte preventiva para que pinchazos no lleguen a producirse", ha sostenido la diputada, que ha subrayado la necesidad de "medidas concretas con el ocio nocturno". "No sabemos si hay o va a haber mayor vigilancia ante posible tenencia de jeringuillas", ha comentado.

"Faltan medidas en el ámbito formativo y en la consejería de juventud, vayan a centros juveniles, a los institutos, y digan especialmente a los chicos que esto es una forma de ejercer violencia contra las mujeres", ha finalizado

Unas palabras que para Sanz son "demagogia". "Le pido rigor y coherencia", ha espetado el consejero en la réplica, que ha acusado a la diputada de "dejar entrever que el resto de consejerías estamos con los brazos cruzados".

"No cabe la demagogia en esta materia, hay un plan integral", ha insistido Sanz, que ha explicado que dicho plan agrupa actuaciones en centros de la mujer, educativos, campañas de comunicación "importantes" y "también va a contemplar actuaciones globales en el ámbito judicial y por supuesto sanitario".