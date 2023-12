Cómo mejorar tu salud en 2024

A través de sus experiencias, descubrirás cómo superaron las adversidades, las dificultades que encontraron en su camino y, lo más crucial, cómo alcanzaron la ansiada curación. Rafael Santandreu , con maestría, desglosa cada caso, proporcionando una explicación detallada del método que condujo a la transformación. Este libro no solo narra historias de triunfo sobre la enfermedad, sino que tiene una misión decidida: convencerte de que, como repiten estos valientes protagonistas, «si yo pude hacerlo, tú también puedes».



Cuidarme bien. Quererte mejor - Desirée Llamas





En un análisis crítico sobre las relaciones humanas, la psicóloga Desirée Llamas nos sumerge en un fascinante viaje hacia la construcción de vínculos afectivos saludables. ¿Alguna vez te has visto envuelto en la espiral de una relación tóxica o, incluso, has sido la persona tóxica intentando atraer a otros? Este libro no solo explora estas dinámicas complejas, sino que también ofrece una guía precisa para edificar relaciones basadas en el equilibrio entre expresar nuestras emociones y ser conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás.





Desarrollando nuevos conceptos como Ghosting, zombieing, orbiting, Desirée Llamas destapa las conductas modernas que erosionan nuestras relaciones. Este reportaje en forma de libro no solo se centra en reconocer y evitar comportamientos tóxicos, sino que también propone la construcción de vínculos más fuertes mediante la comunicación asertiva, el respeto mutuo y la empatía.





A través de este enfoque serio y revelador, la obra de Llamas se erige como una herramienta esencial en la comprensión de las complejidades de las relaciones humanas en la era contemporánea. Prepárate para explorar los entresijos de las interacciones humanas y descubrir estrategias fundamentales para fortalecer y proteger tus relaciones afectivas.