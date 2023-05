De la depresión al suicidio, el trágico fin que se repite en el deporte

La validez de los hallazgos de los medios no tardó en ser ratificada por el cantanter Paul Askew, amigo íntimo de la velocista de 32 años nacida en un humilde hogar en Misisipi.

La especialista estadounidense en 100 y 200 metros no competía desde el 4 de junio de 2022. Según sus vecinos en Winter Garden, un cotizado suburbio de Orlando, poco salía de casa, pero tenía a menudo serios conflictos personales.

Hoy, se cree que en el mundo cada 40 segundos una persona se quita la vida, es decir, casi un millón cada año. Pero no hay que perder de vista el número de aquellos que lo intentan.

El deterioro de la salud mental de la golfista. «Estaba decepcionada. De pronto decía cosas que ‘prendían focos rojos’. En una ocasión mencionó que no sentía que tuviera amigos, lo cual era completamente falso».

La triple campeona del mundo de ciclismo en pista Kelly Catlin se quitó la vida el 7 de marzo de 2019 con tan solo 23 años.

Catlin, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la prueba de persecución por equipos, se fracturó un brazo en octubre de 2018, y en diciembre de ese mismo año sufrió una conmoción cerebral en un accidente.

Para la selección estadounidense y el equipo Rally Cycling, así como para sus padres, Kelly nunca más volvió a ser la misma.

«Ya no podía concentrarse en sus estudios o entrenar igual de fuerte. No podía cumplir con las obligaciones que ella sentía que tenía, no podía vivir a la altura de sus propias expectativas», relató su padre, Mark Catlin.