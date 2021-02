«Debemos estar preparados para gestionar las listas de espera de cirugía cardiovascular»

De forma absoluta. Hoy día el tratar una aorta, una válvula aórtica o múltiples territorios arteriales desde el punto de vista endovascular no resulta ninguna novedad. Son técnicas que se realizan a diario y con magníficos resultados. No debemos olvidar que la cirugía abierta también se sigue realizando con estupendos resultados (quizás más contrastados a largo plazo).

En absoluto. Ojalá todas las técnicas pudieran realizarse de esta manera, si ello no entraña un mayor riesgo para el paciente. Sin embargo, debo reconocer que cada día realizamos más procedimientos de forma endovascular o con mínima invasión. Esto nos permite ofrecer determinados tipos de terapias a algunos pacientes que no se les puede ofrecer la cirugía convencional por diferentes motivos, como pueden ser la edad y comorbilidades.

Y llego a esta presidencia con la defensa a ultranza de nuestra especialidad, desde la unión y el trabajo en equipo con otras especialidades. Hoy en día no deberíamos entender la Medicina si no es como un trabajo en equipo.

Creo que en la vida hay momentos para todo. Y ahora sentía que debía devolver a la SECCE parte de lo que ella hace por nosotros. Esto hay que unirlo al apoyo y la petición de muchos colegas que me animaron a presentarme.

Nacido en Almargen, un municipio al noroeste de la provincia de Málaga, el doctor Jose Miguel Barquero Aroca estudió Medicina en Granada, pero vino al Hospital Universitario Virgen Macarena en 1990 a realizar la especialidad de Cirugía Cardiovascular. Desde 2010 ocupa la plaza de Jefe de Servicio de este centro hospitalario. Ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular.

- Hace 20 años el cirujano cardiovascular trabajaba con su equipo, ¿este siglo XXI comienza con el trabajo entre equipos que dan lugar al llamado Heart Team?

Efectivamente, hace años los servicios giraban en torno a magníficos cirujanos sobre los que recaían la mayor parte de la actividad quirúrgica. Hoy en día se trabaja más en equipo. A día de hoy las cirugías dentro de un servicio se reparten, al menos en número, de forma equitativa. Y a mi modo de ver, los cirujanos más jóvenes deben ser impulsados y ayudados por los mayores para ir adquiriendo la experiencia suficiente.

El concepto ´Heart Team´ es otro, se trata de trabajar en equipo profesionales de diferentes especialidades para decidir tratamientos sobre determinados tipos de pacientes. Creo que es a lo que debemos tender en el momento actual, pero siempre encaminados a adaptar a cada paciente el mejor tratamiento. Solo se llega antes, pero juntos se llega más lejos.

- ¿Qué va a cambiar esta pandemia provocada por la Covid-19 en el abordaje de las cirugías cardiovasculares?

En cuanto a tratamientos en sí no creo que cambiemos mucho por la pandemia. Está claro que, como consecuencia de la tremenda ocupación hospitalaria provocada por de la pandemia, hay un retraso importante en el tratamiento de todos los pacientes y en particular los de cirugía cardiovascular. Esto hace no solo que aumenten los pacientes en lista de espera, sino que el tiempo que están en ella también es mayor.

Debemos estar preparados para gestionar las listas de espera de cirugía cardiovascular que ha generado el Covid-19 y para ello necesitamos el apoyo de la administración.

- Uno de los pilares de ciertas especialidades médicas es la constante formación. ¿Cuál es su plan en este campo?

Yo diría que todas las especialidades necesitan una formación continuada. Sin formación no progresamos. En este sentido, desde la SECCE se realizaran múltiples cursos de formación, y en próximas fechas anunciaremos el comienzo de un master, tanto para cirujanos como para residentes. Nuestro programa de formación está dirigido a todo el conjunto de especialidades que entran en juego para el tratamiento del paciente cardiovascular.