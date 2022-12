Dos años vacunando de la covid o cómo se han salvado 450.000 vidas

El número de fallecidos diarios se acerca a la veintena; la inmensa mayoría son personas por encima de 70 años, seguidas de las de más de 60. Precisamente, los grupos de riesgo para los que es prioritaria la segunda dosis de refuerzo -junto a las personas con inmunodepresión-, pero que no se están poniendo tanto como las tres primeras.

Aquel diciembre de 2020 morían en España más de un centenar de personas al día y la tasa de hospitalización rondaba el 10 % en las camas de agudos y más del 20 % en las ucis; en el de 2022, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, es del 3,28 % (de los que el 44 % son ingresos con covid y no por covid) y 2,65 %, respectivamente.

«Esperemos que nos deje en paz el virus», anheló aquella fría mañana Araceli Mora tras recibir, muy agradecida, su primer pinchazo en la residencia Los Olmos de Guadalajara. Aunque no del todo, su deseo se ha cumplido.

Que la situación no tiene nada que ver a la de entonces es indiscutible, remarcan a Efe expertos en vacunología y Salud Pública: basta comprobar cómo estas fiestas están siendo muy distintas a las de los dos años anteriores, marcadas por las restricciones. Y que es gracias a las vacunas, también.

La recomendación es que los mayores de 80 años dejen pasar unos 3 meses y quienes estén por debajo de esa edad, cinco. No pasa nada si lo hacen antes, pero durante ese tiempo están protegidos por la propia infección.

Gil quiere dejar clara una cosa: «Aunque los centros de salud estén vacunando simultáneamente, tienen que saber que la de covid se mantiene en el tiempo a lo largo de año, por lo que esas personas que lo han pasado y ahora no se pueden vacunar, pueden hacerlo más adelante».

«No ha pasado -zanja Pérez-. Eso no quiere decir que no podamos convivir con ello, pero tenemos que protegernos al máximo y tenemos una oportunidad estupenda con las vacunas».

«Realmente ómicron no es menos grave», afirma; de hecho, hay literatura científica que ha constatado que los infectados no vacunados por esta variante presentan una gravedad similar a los que se contagiaron con la original de Wuhan, aunque menor que su antecesora delta.

Recientemente, la cuarta dosis se ha abierto a quien la quiera, pero siguen siendo los mayores el centro de los llamamientos; no en vano, se estima que los no vacunados de 60 a 79 años tienen una incidencia de hospitalización 14 veces superior a los vacunados, 23 veces más respecto a ingreso en UCI y 16 veces más respecto a muerte.

Una preocupación añadida es que el parón coincida con las navidades, donde el aumento de las interacciones ha tenido siempre su impacto epidemiológico.

En las de 2020, cuando todavía nadie se había vacunado, murieron 24.000 personas, el doble que en las siguientes, que ya fueron mucho menos restrictivas, pero una parte importante de los más vulnerables tenían su primera dosis de recuerdo.

Según explica Gil, la situación de endemia en la que está entrando la covid hace que haya un número constante de casos, pero eso no quita que no pueda haber brotes, «quizás ya no tan llamativos y acusados como antes», pero que sí obligan a mantener la vacunación en los más vulnerables.

¿Tendrán que hacerlo todos los años? «Es posible, es una cuestión que todavía habrá que ver; es bastante probable, y evidentemente, si no se consigue una vacuna que confiera protección a largo plazo, habrá que administrar dosis como con la gripe», señala por su parte Pérez.