«El analfabetismo emocional es una epidemia en nuestra sociedad»

“Nacemos en este mundo, cariño, con unos pocos días y los problemas nunca andan lejos”, canta Bruce Springsteen en Happy . Sus conciertos se prolongan hasta las cuatro horas, en las que él y su banda no dejan de brincar y bailar. Son oasis de euforia y felicidad. Sin embargo, Bruce Springsteen ha luchado durante toda su vida contra la depresión . Cuando cumplió los sesenta años, y tras perder a su amigo y colega Clarence Clemons, visitó a un médico. ¿Qué le pasa?, le preguntó este. Él abrió la boca y, antes de pronunciar siquiera una palabra, se echó a llorar. El hombre de las canciones alegres escribe, en sus memorias, que “ la tristeza no se abalanza sobre ti, llega arrastrándote” . Bruce Springsteen es una de las 300 millones de personas que han atravesado una depresión. También, según las estadísticas, es una de las tres de cada diez personas que han buscado ayuda. Las siete restantes nunca lo harán .

“Estoy depre. No me apetece salir”, “María, desde que lo dejó con el novio, está depresiva”. “Este equipo va a hacer que coja una depresión”. Es habitual escuchar o decir las frases anteriores: Cualquier malestar, por ligero que sea, se asocia a la depresión. “Patologizamos cualquier alteración del estado de ánimo”, señala José Antonio Galiani. “Es como decir “Estoy tieso” cuando, en realidad, comemos todos los días, tenemos una casa y nos vamos de vacaciones a la playa cada verano”. Clara García- Sandoval, directora del centro Cribecca Psicología, comparte esta opinión: “La depresión es un problema del estado de ánimo grave que va mucho más allá de la tristeza. Conlleva otras alteraciones: falta de apetito, alteraciones del sueño, falta de concentración y memoria, la persona no disfruta como antes de las actividades que realizaba, pérdida de energía, cansancio intenso... Eso va mucho más allá de pasar una mala racha o de estar triste”.

Uno, como dice José Antonio, puede toser sin que esto indique que padece una pulmonía. No todas las tristezas enmascaran una depresión, pero cuando se prolongan en el tiempo e interfieren en nuestro día a día conviene tomar medidas. “Todas las depresiones tienen un desencadenante”, dice Clara, “y es esencial identificarlo para poder tratarlas”. En algunos casos, el motivo de una depresión es biológico; en otros, se debe a factores sociales. “La depresión”, escribió el premio Pulitzer William Styron, autor, entre otros libros, de La decisión de Sophie, “presenta tantas variaciones que lo que para una persona es una panacea para otra puede ser una trampa”. “Lo mismo ocurre en otros ámbitos de la medicina”, apunta José Antonio Galiani: “Las bajadas de azúcar, por ejemplo, suelen solventarse dándole al paciente un caramelo. Pero hay personas que son diabéticas”.

Para cada tipo de persona habrá un tratamiento: Aquellas extrovertidas y predispuestas a colaborar tienden a beneficiarse más de la terapia psicológica. Las introvertidas y huidizas, del tratamiento farmacológico. “Todas las depresiones pueden tratarse”, dice Clara García-Sandoval, “ pero requieren tiempo. No es lo mismo enfrentarse a una depresión de semanas que a una de años, como no es lo mismo curar una pierna que acaba de romperse que una que lleva meses rota”.

El problema, en muchos casos, es precisamente este: El tiempo. “No es necesario llegar a la obesidad mórbida para acudir al nutricionista”, recuerda José Antonio. Los pacientes esperan demasiado; algunos ni siquiera llegan a pedir ayuda profesional. Y, mientras tanto, la depresión sigue creciendo, y haciéndose más fuerte.