El «peso» de cuidar a dependientes

No trabajan en la construcción, pero cargan con más de 600 kilos al día y están contratadas por "empresas del ladrillo". Dicen que sus brazos y sus manos son como grúas mecánicas: levantan con su propio peso a personas y las desplazan dentro de sus hogares.

Para las trabajadoras la evaluación de riesgos que se hace no es "eficaz" ya que son "evaluaciones imaginarias" que realizan los técnicos sin visitar el propio lugar del trabajo.

Pero las trabajadoras no están para bromas: "Estamos hartas", asegura a Efe Carmen Diego, también asturiana, quien denuncia que llevan "años" reclamando que se las incluya en esta ley.

De las cinco, cuatro han utilizado sus días de vacaciones y asuntos propios para acampar frente al Ministerio, la restante está ya jubilada. "Como no nos dejan traer tiendas de campaña alguna ha comprado un pequeño colchón para dormir aquí", explica la gaditana.

La reivindicación de incluir esta profesión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es la única que las trabajadoras reclaman al Gobierno, que también proponen que se "internalice" un trabajo que, según indican debería ser un servicio "esencial" que no esté en manos de empresas privadas.

De la reunión que mantuvieron en diciembre del pasado año con el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, explican que recibieron el compromiso de cumplir sus reivindicaciones, un compromiso que no se ha cumplido.

Por ese motivo, las trabajadoras han decidido quedarse de manera ininterrumpida a las puertas del Ministerio.

Cuando acaben los días de vacaciones de unas y los asuntos propios de otras, se quedará frente al Ministerio de Trabajo Teresa Villar, la quinta de las acampadas ya jubilada: "Ellas se irán pero yo me quedo, porque levantar esto sólo dos semanas es ser muy cómoda para el poder, mientras no demos un golpe en la mesa esto no cambiará", denuncia.