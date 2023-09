El placer y la satisfacción sexual, esenciales para recuperarse de múltiples enfermedades

Se entiende por salud sexual el estado de bienestar integral físico, mental y social en relación con la sexualidad y que no únicamente se circunscribe a la mera ausencia de enfermedad, disfunción o trastorno. La OMS añade, además, que para alcanzar este estado de salud se requiere un abordaje positivo y respetuoso de todos los modelos de sexualidad y de los diferentes tipos de relaciones sexuales desde una perspectiva placentera y segura.

Por todo ello, la Unidad Andrología, Salud Sexual y Reproductiva tiene como objetivo recuperar el control de importantes parcelas de la sexualidad que se hayan visto deterioradas o anuladas por cualquier tipo de trastorno y enfermedad, ya sea oncológica, neurodegenarativa, cardiológica, de salud mental, diabetes, obesidad u otras como síndrome de dolor crónico, diversidad funcional o ITS, o como secuela de determinados tratamientos (radioterapia, quimioterapia, cirugías, etc). “Lo mejor en estos casos es realizar un estudio individualizado, de forma coordinada con los especialistas oportunos, oncólogos, cardiólogos, psiquiatras, endocrinos (...) para ofrecer una asistencia con un itinerario de acompañamiento profesional que incluya aspectos médicos, psíquicos, físicos, ocupacionales e, incluso, educacionales”, defiende el doctor Poyato .

La labor de los fisioterapeutas es la prevención y la recuperación de la correcta función del suelo pélvico, estructura fundamental que se debe tener en cuenta en el manejo del componente físico-adaptativo de los trastornos sexuales. El objetivo es que “las personas no sólo puedan recuperar las sensaciones de placer y satisfacción sexual, sino que, de manera adaptada, también sean capaces de volver a realizar sus actividades cotidianas y su vida sin dolor ni limitaciones”, señalan Álvaro Rivera y Raquel Samaniego , fisioterapeutas de la Unidad.

En los últimos años se ha registrado un incremento importante del diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sobre todo en jóvenes entre 20 y 35 años, según recoge el último informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Trasmisión Sexual del Ministerio de Sanidad. El crecimiento de la gonorrea, sífilis, chlamydia, Virus del Papiloma Humano o herpes genital parece estar en relación con unos hábitos sociales con más facilidad para acceder al contacto sexual, un menor miedo al SIDA y una falta de uso adecuado del preservativo. El doctor Lozano señala que no todas las ITS producen síntomas, cuando lo hacen pueden consistir en secreción purulenta por la uretra, escozor al orinar, enrojecimiento, aparición de alguna úlcera o lesión a nivel genital.