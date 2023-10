Este es el fruto seco clave para adelgazar y que reduce los riesgos cardiovasculares

El consumo de almendras como «snack» o aperitivo puede ser un aliado para el control de peso , lo que además deriva en beneficios de salud cardiovascular en los adultos, concluyeron dos nuevos estudios financiados por la Almond Board of California, organización dedicada a promover las almendras californianas tanto a través de esfuerzos de comercialización, financiamiento y promoción de estudios.

“La evidencia científica sugiere, aunque no demuestra, que consumir 43 gramos al día de la mayoría de las nueces como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular”, precisó el comunicado del Almond Board of California, entidad con la que EFE tiene un acuerdo de difusión de contenidos.

“El estudio mostró que la incorporación de almendras al plan de alimentación para control de peso no solo puede promover una pérdida de peso significativa, sino también ofrecer un complemento dietético saludable y sostenible ”, dijo la profesora de Nutrición Humana y directora de la Alianza por la investigación sobre ejercicio, nutrición y actividad de la Universidad de Australia Meridional, Alison Coates.

El segundo estudio tuvo una duración de 12 meses, en el que participaron 136 personas. A la mitad de ellos se les indicó consumir ya sea 43 gramos de almendras o el 10 % de sus necesidades calóricas. Mientras que a la otra mitad se les pidió consumir una colación con fuente de carbohidratos con igual cantidad de calorías.

“Los participantes del grupo de almendras consumieron significativamente más proteína, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, fibra, vitamina E, calcio, cobre, magnesio, fósforo y zinc, y menos carbohidratos y azúcar que el grupo control”, precisó el estudio.

De acuerdo con el Almond Board of California, este estudio demostró que no hubo cambios estadísticamente significativos en el peso ni en los lípidos de los participantes, “lo que sugiere que las almendras no causaron aumento de peso”.

Además, la organización dijo que ambos aportan evidencia científica que sugiere que las almendras, cuando se consumen como parte de una dieta saludable, no causan aumento de peso, pueden incluirse en dietas bajas en calorías para pérdida de peso y pueden mejorar la calidad general de la dieta, así como reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Una porción de 28 gramos, de aproximadamente 23 piezas de almendras, proporciona 4 gramos de fibra y 15 nutrientes esenciales, entre ellos 77 miligramos de magnesio, 210 miligramos de potasio y 7,27 miligramos de vitamina E, 13 gramos de grasas insaturadas “buenas” y solo 1 gramo de grasas saturadas.