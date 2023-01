Expertos comparten lecciones para luchar contra el cáncer en Andalucía

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) ha sido el escenario esta semana del encuentro Lecciones para la misión del cáncer en Andalucía, organizado por Bristol Myers Squibb en colaboración con la Fundación Progreso y Salud, que ha reunido a diversos estamentos, no todos, implicados en la lucha contra esta enfermedad.

Sin embargo, reconoció el Dr. Vicente Baz su descontento con el grado de cumplimiento del programa de cribado del cáncer de colon, que está por debajo del 60% que marca la Estrategia andaluza. No obstante, esta “supone un cambio a la hora de trabajar en el campo de la oncología, por ejemplo, Andalucía vuelve a ser pionera a la hora de incorporar los sub comités de tumores a la historia clínica del paciente con cáncer” .

Las estrategias de cáncer a nivel regional o estatal se basan en las recomendaciones de las organizaciones internacionales de salud y en las evidencias compartidas.

En este sentido, la investigación es crucial para mejorar la prevención, la detección temprana y el tratamiento del cáncer. Entre otros argumentos, la investigación mejora la comprensión de los mecanismos que causan el cáncer; supone el desarrollo de nuevas terapias y mejora la atención del paciente con cáncer. Como recordó el Dr. Manuel Ruiz Borrego, Oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el que Andalucía participe en ensayos clínicos, por ejemplo, resulta beneficioso para que los andaluces tengan acceso a determinados medicamentos en fase de investigación, que pueden suponer la cura de su enfermedad.

Isaac Túnez Fiñana, Secretario General de Salud Pública e I+D+i en Salud, cerró el encuentro reclamando un cambio de hábitos en los estilos de vida para mejorar en el campo de la prevención; una atención personalizada, la innovación en todos los formatos, pero caminando todos unidos y mirando hacia un mismo horizonte. Y otra parcela de sus competencias, defendió la apuesta de la administración andaluza por el desarrollo del área del conocimiento, tanto es así que se empieza a reconocer a nivel de méritos el carácter investigador e innovador de los profesionales sanitarios.

No obstante, si la Estrategia en cáncer en Andalucía se basa en la colaboración entre diferentes instituciones y organismos, incluyendo hospitales, universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes con cáncer y reducir la mortalidad por esta causa en Andalucía, como decía uno de los científicos a la salida del acto, se echó “a faltar a las organizaciones sociales y a los transmisores de la información, ya que sin una buena comunicación no se puede llegar a la población para hacer mejores campañas de cribado”.