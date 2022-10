«La enfermedad cardiovascular empieza a los 15 o 20 años»

No obstante, ha admitido que la genética también juega un papel "importante", ya que "una persona puede no tener mucho colesterol, cuidarse y que los mecanismos de defensa no funcionen por mutaciones genéticas".

Fuster ha señalado que el error es muchas veces "creer que el político lo solucionará todo", pero, a su juicio, "hacen leyes que no funcionan". Por ello, ha dejado claro que "si la sociedad no está preparada no escuchará a los políticos, como sucede por ejemplo con las prohibiciones de fumar, hay que empezar desde abajo". Respecto a la industria tabacalera, ha lamentado que "no haya diversidad", a diferencia de otros sectores como el de la alimentación, que "está cambiando mucho".

"Un punto medio entre tecnología y humanismo" En su discurso, titulado 'Salud, Tecnología y Humanismo', Fuster también se ha referido al papel de la tecnología en la medicina actual y ha abogado por llegar a "un punto medio" entre nuevas tecnologías y humanismo. El especialista en enfermedades cardiovasculares ha pedido a los futuros médicos que, aunque la tecnología sea "una prioridad para ellos", no olviden "transmitir empatía a los pacientes y sus familias". "Hay que pensar en el enfermo a través de aspectos que no son tecnológicos y saber relacionarse con un paciente terminal, con su familia", ha añadido.

En esta línea, ha lamentado que la tecnología está, en muchos casos, "obturando" a la gente joven y la creatividad "se está viendo afectada por esta tecnología constante". En su opinión, "para ser creativo siempre hay que ir contra corriente y ser muy liberal".

Fuster, doctor honoris causa por UIC Barcelona (2010), ha celebrado los 25 años de trayectoria de la universidad, de la que ha destacado su "personalización" en el trato con el alumno a diferencia de otros centros. El cardiólogo ha insistido en que la "humanización" es el principal reto al que se enfrentan las universidades y ha recordado que los rankings "no siempre tienen esto en cuenta".

Valentí Fuster ha impartido la lección magistral del curso académico 2022-2023, en un acto solemne en la Sala de Actos de la universidad en el que han participado también el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, el presidente del Patronato, Miguel Ángel Cazcarra, la secretaria general, Belén Castro, y la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis.