España y Europa, casi en su totalidad, parecen estar ganándole el pulso al Covid-19. El gran ritmo de vacunación alcanzado, y las medidas restrictivas aplicadas desde comienzos de año son algunos de los culpables de esta mejoría. Para analizar la situación en la que nos encontramos, al igual que algunas dudas que todos tenemos en mente, El Correo de Andalucía ha hablado con el Dr. Salvador Macip.

Ya nos atendió allá por el mes de enero cuando la tercera ola de la pandemia comenzaba a despuntar en nuestro país. Este médico e investigador de la Universidad de Leicester y la Universidad Abierta de Cataluña, y autor de infinidad de obras y artículos científicos, del que podemos destacar, dentro del tema que vamos a abordar, Las grandes epidemias modernas.

¿Ha pasado ya lo peor de la pandemia?

- En Europa seguramente sí. En otras partes del mundo, como la India, es al revés, justamente están en el peor momento. Si miramos los casos acumulados a nivel mundial, la curva aún está subiendo, así que a nivel global aún no podemos decir que lo peor haya pasado.



¿Ha ganado ya la batalla la vacunación al covid-19?

- No, la proporción de población mundial vacunada es muy baja aún: solo un 5% ha recibido una inmunización completa. Aún queda mucha guerra, pero sin duda las vacunas nos permitirán ganarla.

¿Cuál es su opinión acerca de mezclar dosis de AstraZeneca y Pzifer? ¿Qué opción hubiese elegido usted?

- La mejor opción es optar por las dos dosis de la misma vacuna, que sabemos que funciona, y que es lo que me van a poner a mí. Como segunda opción, mezclar AstraZeneca y Pfizer seguramente funcionará, aunque no sabemos si peor, mejor o igual que dar dos dosis de la misma. Habrá que esperar a tener más datos. De todas maneras, la peor opción es dejar la vacunación a medias y no ponerse la segunda dosis.

¿Cuándo cree usted que se alcanzará la inmunidad de grupo?

- Lo sabremos cuando la alcancemos. Antes, es difícil de predecir. Algunos modelos iniciales decían que haría un 70% de toda la población vacunada. Ahora se habla del 80-85%. Lo veremos cuando lo consigamos, que en algunos países seguramente será a lo largo del 2021, pero en todo el planeta nos va a costar unos años.

Bajo su criterio, ¿es recomendable hacer una "desescalada" del uso de la mascarilla?

- Mientras se haga de una manera razonable y controlada no tendría que haber problemas. Hay que evitar precipitarse, como hemos hecho otras veces.

¿Prevé que pueda darse una quinta ola? ¿Cómo sería?

- Las olas dependen más de nuestro comportamiento que del virus en sí mismo, aunque la aparición de variantes nuevas también complica las cosas. En los países donde el nivel de vacunación es bueno, aún pude haber olas, pero seguramente serán de baja intensidad y con menos ingresos y muertes, que es lo importante.

¿Qué solución tiene la situación que se está dando en la India?

- Vacunar lo más rápido posible. Es muy difícil confinar en un país como la India, pero las restricciones también ayudan. Hay que ayudarlos a incrementar el ritmo de vacunación.

¿Por qué la situación mejoró antes en Reino Unido que en el resto de Europa?

- Por un lado, porque vacunaron mucho más rápido. Esto fue porque tenían más vacunas y también porque priorizaban dar primeras dosis, a diferencia de Europa. Además, el Reino Unido estuvo confinado desde principios de año, mientras que la mayoría de Europa tenía menos restricciones.

¿Significará la reapertura del turismo internacional un nuevo auge de la pandemia?

- Será un aumento de situaciones de riesgo, sin duda, lo que podría llevar a un aumento de contagios. Dependerá de si las cosas se hacen bien o no.

¿Puede poner una fecha (aproximada) para la vuelta a la normalidad pre-pandemia?

- Si todo va bien quizás en el 2023 o 2024, cuando se alcance la inmunidad de grupo en todo el planeta. Pero antes ya habremos recuperado la mayor parte de nuestra vida normal en muchos sitios.

¿Cree que se podrán llevar a cabo con normalidad las próximas fiestas de primavera en 2022? (Semana Santa, Feria, Rocío...)

- Una cosa es si se harán y otra muy distinta si se debiesen hacer. Los motivos epidemiológicos no son siempre los que pesan más en algunas decisiones. Lo mejor sería valorarlo cuando llegue el momento.



Un mensaje de Salvador Macip a la población:

- Hay que seguir siendo prudente. La situación en España está mejorando mucho, pero no hay que confiarse. Mientras haya pandemia, las cosas pueden empeorar. Que cada uno sea responsable y no corra riesgos innecesarios.