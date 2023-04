La miocarditis de células gigantes devora silenciosamente a personas jóvenes

Este año se cumplen tres años del fallecimiento de la sevillana Gloria Contreras Salas, con sólo 28 años recién cumplidos, a causa de una miocarditis de células gigantes (MCG), una enfermedad poco frecuente y con una mala evolución. Su madre, Rosario Salas Cabrera, que reside en Dos Hermanas, lleva desde que murió Gloria luchando para que se estudie esta entidad, de causa desconocida, probablemente autoinmune, de pronóstico grave y con frecuencia mortal. Por este motivo ha requerido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que deriven los informes de sus otras dos hijas al Hospital Clínico de Barcelona, por motivos preventivos y donde trabaja uno de los mayores especialistas de España, el médico Ricardo Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes. En Andalucía dicha enfermedad está poco avanzada en materia de tratamiento e investigación. El próximo 27 de abril la familia Contreras Salas verá a la cardióloga en el Centro de Diagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, «para ver si por fin nos pueden derivar a Clínic para una segunda opinión», dice Rosario.

Gloria, la mayor de tres hermanas, era profesora de Educación Especial y Primaria y trabajaba en el sector turístico. Era una mujer feliz, luchadora y muy inteligente. «Mi Gloria quería saber lo que tenía y me lo dijo: Mamá estoy bien, pero me gustaría saber qué enfermedad autoinmune puede ser. Como madre, y por ella, se tiene que averiguar sobre esta enfermedad tan rara. Tenemos dos hijas más y no sabemos si pueden padecer dicha enfermedad autoinmune. Hasta médicos cardiólogos que le hemos expuesto lo de mi Gloria, apenas saben de esta enfermedad. Ella no está con nosotros, es la mayor rabia, impotencia y tristeza. Nuestras vidas han cambiado, tenemos días como una montaña rusa y hay que aprender de nuevo a vivir. Sólo nos queda saber algo más y por qué le pasó a ella, con esa luz y sonrisa que nos transmitía. Mi hija entró en el hospital en agosto del año 2020 con una infección de orina y no salió viva de la UCI, se complicó todo».

¿Cuándo comenzó la enfermedad de su hija Gloria?

En febrero de 2020 mi hija, que era una fuera de serie y trabajaba en Budapest, nos llama diciéndonos que ha perdido 10 kilos. Regresa a España, haciendo como siempre una vida sana y normal durante el periodo del confinamiento por el COVID-19. Le hacen pruebas en Digestivo, con todo tipo de analíticas y todo negativo. El 12 de agosto de 2020 ingresa en Urgencias del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, con fiebre, astenia y muy decaída. Le diagnostican una infección de orina y le ponen un tratamiento de dos sobrecitos y mejora ese día. El 13 de agosto ingresa de nuevo, mucho peor, con vómitos, diarrea y fiebre muy alta. Ya no volvió a salir del hospital... . El 16 de agosto al ponerle un antibiótico se desmaya, se le pone el oxígeno y sigue con fiebre; tenía las piernas hinchadas y se asfixiaba. El internista, al día siguiente la salva, pero con una mala praxis en el hígado. Tuvo parada cardíaca y murió de fallo multiorgánico el 18 de agosto de 2020, a las 9 de la mañana.

¿Qué determinó la autopsia?

No determinó nada claro, un fallo multiorgánico. Pero en la autopsia de la forense se indicada que era un fallo multiorgánico por parada respiratoria. En el corazón había muchas células gigantes; una especie de miocarditis. Posteriormente encargamos un peritaje en Madrid, que tuvimos que pagar, donde vimos que esa mala praxis del internista dejó cuerpos extraños en el hígado, que provoca que mi hija de lo que fallece es de una miocarditis de células gigantes en la fase aguda. Este peritaje nos lo hizo el jefe de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía. Nos dijo que mi hija padecía esa enfermedad (MCG), que se da en pocos casos supuestamente, ya que no se estudia y se invierten pocos medios para investigarla. El médico nos comentó que hubo mala praxis, que aceleró su muerte, aunque la enfermedad ya la tenía mi hija en un 90% de desarrollo. Los corticoides fueron tapando la enfermedad.

¿Anteriormente había tenido algún síntoma que hiciera sospechar de que algo no funcionaba bien en su cuerpo?

Mi hija Gloria, previamente de todo este proceso que he comentado, acudió en 2018 a Urgencias del Virgen del Rocío porque se quejaba de que tenía las piernas hinchadas y le dijeron que su dolencia era circulatoria y le mandaron Daflon. En ese año ya empezó a manifestarse su enfermedad. Luego acudió a hospitales privados, pero tampoco le dieron un diagnóstico acertado. En el año 2018 nuestra hija vivía y trabajaba en Amsterdan; nos llamó diciéndonos que se le habían hinchado las piernas hasta las rodillas. Volvió a Sevilla y empezamos con consultas médicas y todo tipo de pruebas y analíticas. Determinó un internista que se trataba de una enfermedad autoinmune, administrándole un ciclo de corticoides en pequeñas dosis y consiguió una mejoría. Mi Gloria siempre nos decía que iba mejor, pero siempre le costaba trabajo levantarse y moverse. Paraba un ratito y luego se ponía bien.

A raíz de esta experiencia familiar tan trágica usted empezó a luchar y a dar visibilidad a la miocarditis de células gigantes, ¿es así?

Sí. Pienso que hay más casos y personas afectadas. La investigación sanitaria se dedica a otras enfermedades, pero la micocarditis de células gigantes se conoce muy poco. Me dirijo a la sociedad, a los familiares que se le hayan muerto hijos jóvenes de una forma súbita. Que se investigue porque podría ser lo mismo que le ocurrió a Gloria. Actualmente estoy luchando para que me deriven al Hospital Clínic de Barcelona (referente en este tipo de enfermedades en España) todo el expediente que tienen de mi hija Gloria. Es necesario que el SAS autorice tal derivación, que se realiza a través del Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), un procedimiento de derivación de pacientes o informes de pacientes a centros hospitalarios de otras comunidades autónomas. Lo que quiero es recabar una segunda opinión para determinar las causas del fallecimiento de mi hija y así prevenir en otros jóvenes esta enfermedad que es mortal en su fase aguda. Y también que a mis otras dos hijas se les haga en Barcelona otro estudio familiar de miocarditis de células que pueda descartar cualquier enfermedad autoinmune o sospecha diagnóstica de MCG. En el Hospital Virgen del Rocío ya les hicieron unas pruebas y me dijeron que están sanas, pero estoy a la espera de que me autoricen desde el Servicio Andaluz de Salud para que puedan ingresar mis dos hijas en el Clínic y efectuarles otros estudios, averiguando más de esta enfermedad y confirmar que no la padecen.

Pertenece a la Asociación Alma y Vida de Sevilla (Madres y Padres en duelo por la pérdida de un hijo), compuesta por familiares que han vivido la dramática experiencia del fallecimiento de sus hijos. También está vinculada con FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) y con el grupo ‘Mirando al Cielo’. ¿Estas entidades la están ayudando?

FEDER es la que me ha ayudado en Sevilla a mover todo este proceso administrativo. En ‘Alma y Vida’ somos los únicos que nos entendemos unos a otros; cada vez esta asociación va a más. El duelo no es una depresión, se puede llegar a ella si no lo superas y vives la mayoría de las veces con una tristeza como si el corazón se te desgarra y el alma te queda vacía. Eso lo sabemos muy bien las madres y los padres de ‘Alma y Vida’, donde nos apoyamos y respetamos. Con respecto a ‘Mirando al Cielo’ es un grupo que ha creado el padre Higueras en Madrid y en Sevilla lo lleva el sacerdote y teólogo Ángel, en la Parroquia del Corpus Christi, donde nos reunimos mujeres que hemos perdido nuestros hijos el tercer martes de cada mes; estas charlas son también una manera de conseguir una paz espiritual y ayuda mucho a pasar este duelo.

¿Cree que esta enfermedad autoinmune puede estar afectando a más personas jóvenes?

Yo personalmente creo que sí. Es una enfermedad muy rara, me parece que fallecen bastantes jóvenes y ni siquiera sus familiares saben el porqué. Mi opinión como persona afectada es que hay más casos y se desconocen. Por ello mi alegato es que se averigue más de la MCG para que puedan otros jóvenes salvarse. Insisto en que es muy importante la prevención y la investigación. El camino es muy largo, pero no importa, como madre de Gloria aquí estoy, luchando. Ella quería saber qué tenía. Es un orgullo el tiempo que mi hija ha estado con nosotros, es una luz del universo y brillla con tanta fuerza que me ilumina para seguir hacia adelante.

¿Algo más que decir Rosario?

Darle las gracias a las personas que están siempre apoyándome: familias, amigos... . A madres y padres de Alma y Vida, para seguir en este camino, a “Mirando al Cielo”, a FEDER, a los profesionales sanitarios que se han tomado interés porque como mi hija decía y yo también: ‘Hay muy buenos trabajadores en la sanidad’. Especialmente agradezco a mis hijas, mi marido y mi amor eterno, Gloria; te lo debo, me has enseñado a ser también una gran guerrera. Los últimos días que estuviste en el hospital diste un ejemplo de fortaleza, tu educación y respeto hacia el hospital y su equipo, sin quejarte, dando las gracias a todos. Todo esto va dedicado a mi Gloria.

Según un estudio publicado en la revista científica Seminars in Athritis&Rheumatism, en 2000, es una enfermedad poco frecuente y se caracteriza por la inflamación del músculo cardiaco. Por su parte un informe del Hospital Clínico de Barcelona concluye de las cuatro enfermedades autoinmunes más peligrosas, la MCG es la más mala. Asimismo, la Revista Española de Cardiología en un trabajo publicado en 2002 señala que hay pocos casos estudiados, que tiene una grave evolución cuya alternativa terapéutica es un trasplante cardíaco: «La MCG conlleva un mal pronóstico, ya que según un estudio el 89% de los pacientes fallecen o requieren de un trasplante cardíaco en unos 5 meses. La media de supervivencia de los enfermos no tratados es de 3 meses».