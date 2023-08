La OMS advierte de un aumento del 80% de nuevos casos de Covid en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado casi 1,5 millones de nuevos casos de Covid-19 y más de 2.500 defunciones en todo el mundo en los últimos 28 días (del 10 de julio al 6 de agosto de 2023), lo que supone un aumento del 80 por ciento de nuevos casos, pero una disminución de las muertes del 57 por ciento, en comparación con los 28 días anteriores.

Hasta el 6 de agosto de 2023, se han notificado más de 769 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de defunciones en todo el mundo.

Mientras que cinco regiones de la OMS han notificado descensos tanto en el número de casos como de defunciones, la Región del Pacífico Occidental ha notificado un aumento de casos y un descenso de defunciones.

A nivel regional, el número de nuevos casos notificados en un periodo de 28 días ha disminuido en cinco de las seis regiones de la OMS: Región de África (-77%), Región de Asia Sudoriental (-57%), Región del Mediterráneo Oriental (-50%), Región de Europa (-46%) y Región de las Américas (-42%). En cambio, aumentó en la Región del Pacífico Occidental (+137%).

El número de nuevas muertes notificadas en un periodo de 28 días ha disminuido en las seis regiones: la Región de Europa (-71%), la Región del Sudeste Asiático (-65%), la Región de África (-62%), la Región del Mediterráneo Oriental (-51%), la Región de las Américas (-49%) y la Región del Pacífico Occidental (-42%).

Por países, el mayor número de nuevos casos notificados en el periodo de 28 días correspondió a la República de Corea (1.278.065 nuevos casos; +243%), Brasil (34.402 nuevos casos; -39%), Australia (19.754 nuevos casos;-77%), Singapur (18.914 nuevos casos; -43%) e Italia (15.769 nuevos casos; -22%).

El mayor número de nuevos fallecimientos a los 28 días se registró en Brasil (500 nuevas defunciones; -42%), la República de Corea (340 nuevas defunciones; +91%); Rusia (205 nuevas defunciones; -52%), Perú (161 nuevas defunciones; -61%) y Australia (151 nuevas defunciones;-82%).

Con todo, actualmente, los casos notificados no representan con exactitud las tasas de infección debido a la reducción de las pruebas y la notificación a nivel mundial.

Así lo advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este miércoles. En rueda de prensa desde Ginebra (Suiza), afirmó que, en el último mes, solo el 25 por ciento de los países y territorios han notificado muertes por Covid-19 a la OMS, y solo el 11 por ciento han notificado hospitalizaciones e ingresos en UCI. "Esto no significa que otros países no tengan muertes u hospitalizaciones, sino que no las están notificando a la OMS", lamentó.

Durante este periodo de 28 días, el 44 por ciento (103 de 234) de los países notificaron al menos un caso a la OMS, una proporción que ha ido disminuyendo desde mediados de 2022.