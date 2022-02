La salud mental, la endemia que urge recursos y no el estigma de una ley

La salud mental es la otra pandemia que, como la de la covid, también va camino de hacerse endémica; dado que este tipo de trastornos va a quedarse, lo que urge son más recursos para atender la creciente demanda y no tanto una ley, que no solo "va contra la ciencia" sino que "estigmatiza" a los enfermos.

"Llevamos dos años luchando contra el virus. No estamos preparados para ver tantos muertos, nos hemos enfrentado a la incertidudumbre, a la muerte, a los dilemas éticos... Y eso significa que el estado de salud de los profesionales ha empeorado", ha dicho la doctora.

Por no hablar de los profesionales sanitarios: la crisis ha duplicado el "burnout" entre ellos, pasando del 30 % los que sentían esta quemazón en la primera ola al 60 % en la tercera , ha explicado García. El programa de atención integral al médico enfermo (Paime) al que pertenece ha disparado las consultas un 37 %.

Todos estamos en riesgo, "pero el riesgo no es el mismo" para todos, ha precisado Esquerda, directora del Institut Borja de Bioètica; a la pandemia hemos respondido "tal y como somos como sociedad, y no somos una sociedad pensada para niños", grupo en el que están notando especialmente trastornos de la conducta alimentaria.

"Ahora es una pandemia, pero los problemas de salud mental no serán siempre una pandemia: habrá un pico y, si lo hacemos bien, será una endemia, que luego tendremos que tratar de controlar porque siempre va a estar ahí", ha vaticinado Carrasco, también catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Para dar una respuesta a este problema desde las instituciones, en diciembre el Consejo de Ministros impulsó la Estrategia de Salud Mental, con el aval de todas las comunidades autónomas y a la que ha dotado con más de 675 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación de la UE, que estará vigente entre 2022 y 2026.

La preocupación por la salud mental lleva instalada en el Congreso desde septiembre, cuando la Cámara Baja inició el trámite de la ley general de salud mental de Unidas Podemos, que se encuentra en plazo de presentación de enmiendas hasta el próximo 16 de febrero, aunque ya se ha prorrogado hasta en once ocasiones desde noviembre.

Ayer, el Gobierno Vasco se mostró en contra de tramitar en el Parlamento la proposición de ley de Elkarrekin Podemos-IU sobre la salud mental por entender que "no aportaría nada nuevo". dado que sus objetivos están recogidos en leyes y planes ya existentes.

No obstante, para los expertos, el mero hecho de "hacer una ley de salud mental es un estigma".

No solo, "es una ley que no escucha a la ciencia, es más, es una ley anticientífica" que mezcla la salud mental con el "malestar cotidiano", lo cual deja a los pacientes "totalmente desprotegidos". "¿Quién es el paciente social mentalmente sano si no se hace desde la ciencia? ¿Lo define el Estado? ¿Quién decide qué es lo sano?", se ha preguntado el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, José Luis Carrasco.

"Es volver 50 años atrás. Hacer una ley 'para locos' estigmatiza. Lo que se necesita son recursos: con más recursos haremos las cosas mejor y con mayor ciencia, pero no se pueden volver a separar como si no fueran enfermos como lo demás", ha zanjado.