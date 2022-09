Las terapias biológicas intraarticulares, la esperanza para el tratamiento de la artrosis

En la actualidad, la artrosis se puede ayudar a prevenir manteniendo hábitos saludables. Y es que, aunque existe un importante componente hereditario en la mayor parte de los casos, también hay otros factores que son modificables y que repercuten en el desarrollo o avance más precoz de la artrosis, tales como el sobrepeso, por la sobrecarga a la que se somete a la articulación; ciertas profesiones o deportes –construcción, costura, fútbol, entre otras-- que imprimen un impacto mayor y más frecuente en los huesos y para los que se recomienda usar adecuada protección (férulas, fajas, buenas posturas, etc.), el tabaco, porque “oxida” la articulación; así como traumatismos, cirugías o infecciones previas de la articulación, dado que ya estará lesionada y “envejecerá” más rápido.

Entre algunas de las opciones terapéuticas disponibles hoy en día, destacan el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. En el primer caso, se trata de uno de los principales componentes de los cartílagos y tendones, por lo que, al introducir este producto en la articulación, se consigue un efecto lubricante y amortiguador de las cargas y roces, con lo que se reduce el dolor rápidamente. Asimismo, puede retrasar el desgaste a largo plazo.

En cuanto al plasma rico en plaquetas, consiste en un extracto de la propia sangre de cada uno para obtener las moléculas de crecimiento y reparación que contienen las plaquetas, ya que son las células de la sangre especializadas en la cicatrización y curación de tejidos. De igual modo, lo que se pretende es revertir cierto daño, sobre todo en tendinitis y meniscos, disminuyendo principalmente el dolor.

La enfermedad artrósica no evoluciona de igual forma en todas las articulaciones, por lo que “aunque tienen mecanismos en común y probablemente una misma terapia pueda contribuir a mejorar cualquier tipo de artrosis, esto aún no está garantizado”, subraya la doctora F. Bursón, del Servicio de Reumatología y la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa. “Cada terapia debe demostrar su eficacia en cada tipo de artrosis, pues no es lo mismo tenerla en manos, en rodillas, en pies o en columna. No obstante, ante la sospecha de síntomas compatibles con la artrosis, debe consultarse fundamentalmente con un reumatólogo para un correcto abordaje de la enfermedad”, concluye.