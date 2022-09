Los adolescentes toman el gimnasio: entre el deporte y el culto al cuerpo

“El problema no es tanto el gimnasio en sí, el problema viene cuando ejercicios de cardio, resistencia o de coordinación se dejan de lado por ejercicios de musculación enfocados hacia fines puramente estéticos, y más cuando no hay una orientación y supervisión por parte de un entrenador”, añade.

Pedro se ejercitaba sin supervisión. «Él mismo me reconoció un día que no se podía mover ni andar, y todo provocado por el palizón que se metió en el entrenamiento», prosigue María. «Yo no critico al gimnasio, critico la paliza que se metió. Son jóvenes e inexpertos, en muchas ocasiones buscan las cosas en internet en vez de preguntar a un médico o a un entrenador, y por eso hay que estar muy pendiente de ellos».

Nacho llevaba tiempo con ganas de apuntarse a uno de estos centros: “Yo llevo yendo a boxeo desde primero de la ESO y fue mi monitor quién me animó a apuntarme en el gimnasio”, relata. Sin embargo, a sus padres en un inicio no les pareció «muy buena idea» y no fue hasta este pasado junio, después de consultar al médico, cuando le otorgaron el permiso para ir. Como Ricardo, asegura que la principal razón para acudir es cuidar la salud.

«Cuando llegué había unos entrenadores en el gimnasio que me enseñaron todos los ejercicios y me ayudaron a hacer la tabla, pero ahora ya voy por mi cuenta», explica Nacho.

“Hacer musculación no es malo a estas edades siempre y cuando se realice de forma correcta, y es ahí donde reside la importancia de un entrenador que les oriente”, explica el profesor titular de la Universidad de Almería y ex entrenador personal, Pablo Jorge Marcos Pardo.

Míriam, una joven canaria de 23 años, comenzó a ir a los dieciséis al gimnasio. En un principio acudía para hacer ejercicio, socializar, conocer gente y sentirse mejor, pero con el tiempo todo acabó derivando en una obsesión.

En esa época, cuenta que experimentaba varios complejos, se comparaba constantemente e incluso medía a rajatabla todo lo que comía, llegando a sufrir crisis de ansiedad si se salía «lo más mínimo» de la dieta o si faltaba un día al entrenamiento.

«Cuando me apunté venía de una época de detestar mi cuerpo; cuando comía mal, el gimnasio era para mí una especie de conducta compensatoria, incluso llegué a sentirme mal por no ir todos los días», comenta.

No fue hasta que acudió al psicólogo cuando se dio cuenta de lo que ocurría. “Yo estaba constantemente buscando el objetivo y no disfrutando del proceso, del bienestar físico que suponía realmente, porque el gimnasio trae muchísimas cosas buenas, pero a esas edades y con tantos complejos es fácil confundirse y obsesionarse”. En su caso, las redes sociales no hicieron sino agravar su complejo y su obsesión.

La psicóloga Paula Villar pone el foco sobre este riesgo: «El problema de acudir a estos centros no es tanto el ir, o el ejercicio que se practique, sino que en la adolescencia se suele tener la creencia de que para tener éxito o ajustarse a un canon estético hay que alcanzar un ideal concreto, y para conseguir dicho ideal se emplea el deporte, y específicamente el gimnasio».

A pesar de todo, Míriam no se arrepiente de entrar a una edad temprana en el gimnasio: “Mis problemas no fueron por culpa del gimnasio, a mí el deporte y el ejercicio me han dado cosas muy buenas». Ahora lo utiliza como herramienta para estar sana. «Ya no lo hago por que ‘́tengo qué’, sino porque ‘quiero qué’, porque me gusta y porque lo disfruto».