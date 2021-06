Los expertos avisan de que el uso de la mascarilla no nos protege del sol

Los dermatólogos del Servicio de Dermatología de Quirónsalud Sagrado Corazón advierten de que el uso de la mascarilla no nos protege de los efectos nocivos del sol, sobre todo porque no cubran toda la cara e insisten en que la protección es la mejor prevención del cáncer de piel y del envejecimiento cutáneo. Y es que, con el levantamiento de los cierres perimetrales y la apertura de las medidas de convivencia, se están produciendo éxodos masivos a los destinos de playa, esto unido a las ganas de disfrutar del sol y los baños, hace que podamos bajar la guardia frente al sol.

Los especialistas quieren insistir en la protección de los colectivos más vulnerables, niños y mayores, incluso si van a estar debajo de la sombrilla, ya que la radiación se refleja en la arena y el agua. Se recomienda el uso de protectores solares de FP 50+, e incluso usar prendas de ropa preferiblemente de algodón y cubrir la cabeza con un sombrero o gorra.

El domingo 13 de junio, se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de piel, jornada para concienciarnos que el melanoma, si bien no es el cáncer de piel con mayor incidencia, si es el que mayor número de muertes causa. Según cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la estimación de aparición de nuevos casos de melanoma en España para 2021 es de 6.108, cifra que va en aumento debido probablemente a los hábitos de exposición solar y a la concienciación de la población que consulta más al especialista ante la aparición de lesiones cutáneas sospechosas.

Así la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón , Amalia Pérez Gil , incide en la importancia de observarse y explorarse la piel con “cierta asiduidad”. “En las zonas donde uno no llega –espalda, cuero cabelludo y pies—debemos pedir a un familiar o allegado que nos ayude y, si hay algún lunar de reciente aparición o que haya cambiado de color, forma o tamaño--, hay que consultar siempre al especialista”.

En este sentido, la también dermatóloga de Quirónsalud Sagrado Corazón, Ana Miragaya señala que el cáncer de piel es “el más fácil de curar, siempre que se diagnostique y se trate a tiempo” por eso, “es fundamental que conozca los signos del cáncer de piel”. Existe la regla del ‘ABCDE’ para detectar un posible melanoma cutáneo. A, asimetría de la lesión; B, bordes irregulares; C, varios colores; D, diámetro mayor de cinco milímetros y E, cambios en evolución “, explica.

“Es recomendable que las autoexploraciones se lleven a cabo al menos una vez al mes, afirma la especialista”, quien apunta que puede ser de bastante utilidad realizarse un reportaje fotográfico de toda la piel al inicio para poder constatar los eventuales cambios que pueden aparecer con el tiempo.

Si se tiene cualquiera de los factores de riesgo (piel clara, pelo rubio, ojos claros, más de 50 nevus o lunares, antecedentes personales o familiares de melanoma), o identifica cualquier cambio o lesión sospechosa, la especialista recomienda acudir a un dermatólogo para que lo evalúe y le recomiende la mejor actitud a seguir.