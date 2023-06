Médico de personas sin hogar: «¿Te imaginas recuperarte de una pulmonía en un cajero?»

«A quienes forman parte de este colectivo se les trata en los servicios de urgencias cuando tienen complicaciones graves, pero no tienen acceso a un seguimiento prolongado, por lo que es difícil atenderlos», lamenta el médico.

En una entrevista con EFE, Roca (Barcelona, 1967) explica que atender a personas que viven bajo un techo y atender a quienes lo hacen en la calle es «la noche y el día», principalmente porque «las personas sin hogar no conciben su salud como una prioridad» porque consideran más importante «sobrevivir» o «conseguir su dosis de droga diaria» si son adictos.

Daniel Roca es médico en el centro de atención primaria (CAP) Raval Sur de Barcelona y en su consulta atiende a personas de toda condición social, pero también a muchas que no tienen hogar, para quienes es «más difícil» reponerse cuando caen enfermas: «¿Te imaginas recuperarte de una pulmonía en un cajero?».

«Es la forma fácil y barata, en ocasiones, de atenuar la sensación que comporta no existir para nadie, no ser nada», añade.

«Es un sector de la población que no recibe nada porque no existe a ojos de los demás. Cuando les das atención te ganas su lealtad eterna», resalta el médico, que cree que los problemas del sinhogarismo «van más allá de si el suelo está duro o hace frío».

Roca reconoce que lo más difícil de su tarea es «tratar con la frialdad de los hombres grises de la administración, aquellos que sólo piensan en números, papeles y dinero, que no tienen alma», la burocracia, pero que lo más gratificante es que «con poco, consigues muchísimo».

Mientras trabajaba en CAS Baluard, Roca llevó a cabo un estudio sobre el estado de salud de las personas sin techo que publicó el año pasado y que confirmó que «hay patologías asociadas al sinhogarismo», enmarcadas en salud mental y adicciones, infecciones, enfermedades crónicas y lesiones accidentales, como traumatismos craneoencefálicos o fracturas derivadas de agresiones.

«Sabemos que más del 70 % de las personas que viven en la calle tienen problemas de salud mental y que este porcentaje aumenta hasta el 80 % si se añaden adicciones», resume Roca, que detalla que algunas de las infecciones más frecuentes son la hepatitis -sobre todo C- y las enfermedades cutáneas, especialmente en los pies.

En relación con las patologías crónicas, las personas sin techo sufren las mismas que la población general, pero «en esta población, se controlan peor y algunas tienen más prevalencia por factores como el tabaquismo».

Roca apuesta por destinar recursos a la medicina preventiva porque «es más rentable prevenir que curar» y aboga por fomentar la accesibilidad de las personas sin hogar a la sanidad.

«Siempre he tenido sensibilidad social y dedicarme a lo que me dedico me ha permitido satisfacer la cuota de militancia que creo que todos deberíamos tener en la vida», concluye.