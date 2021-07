Nestlé retira lotes de algunos helados por contener un cancerígeno

La compañía Nestlé está retirando de los supermercados "lotes concretos" de algunos de sus helados tras los avisos del fabricante, Froneri, por la presencia en estos productos de un cancerígeno, el óxido de etileno (ETO).

En un aviso publicado en su web, Froneri explica que recibieron la alerta sobre la contaminación accidental de dicho ingrediente suministrado por uno de sus proveedores y están "retirando rápidamente todos los lotes afectados de los puntos de venta".

Froneri ha aclarado en un comunicado posterior, recogido por Europa Press, que "únicamente están afectados lotes muy concretos de determinados productos".

"No hay ninguna categoría de producto afectada en su totalidad y no todos los productos producidos bajo el mismo número de lote están necesariamente afectados. Un mismo lote cuenta con varias gamas de productos, algunos de los cuales utilizaron el estabilizante afectado y otros no", precisa.

Por ello, recomienda a los consumidores acudir a su página web (helados.nestle.es/comprueba-tu-helado), donde pueden teclear los seis primeros dígitos del lote del helado que hayan adquirido para saber si puede estar contaminado.