«Nuestra discapacidad es invisible; muchas veces nos sentimos incomprendidos y juzgados»

R- Sí, tras la incertidumbre de esos meses sin saber qué me pasaba, nada más ser diagnosticada empecé a asumirlo y acepté el problema. Los primeros meses fueron muy duros, pero poco a poco, al comenzar a sentirme mejor, comprendí que las cosas no tendrían por qué cambiar mucho.

Y vino el neurólogo, me hizo dos o tres pruebas en la consulta y dijo que con toda probabilidad sería miastenia, pero que había que hacer un par de pruebas más. Una de ella era una analítica que ya me había pedido el doctor Cuello, y allí di positivo en uno de los anticuerpos que provoca la enfermedad, el anticuerpo anti-receptor de acetilcolina.

R- La pista definitiva fue cuando empecé a ver doble. Llevaba un tiempo sin poder respirar, no tenía fuerzas para nada, me costaba trabajo hablar, masticar, deglutir... . Me hacían pruebas para descartar cosas, pero yo cada vez me sentía peor y el día que le dije a mi internista, el doctor Cuello, que estaba empezando a ver doble, él lo tuvo claro. Me dijo, “mira, creo que ya sé lo que es, una enfermedad neuromuscular que se llama miastenia, tú no te preocupes ni mires nada por Internet, que yo voy a llamar a un neurólogo

P- Su padre, uno de sus grandes referentes, le decía que pasara lo que pasara tenía que afrontar la vida como viniera y seguir tirando hacia adelante. Un consejo de oro. Me imagino que le habrá servido de mucho... .

R- Me ha servido y me sigue sirviendo. La vida es como es y no como nosotros queremos que sea, así que mientras antes aprendamos a jugar con las cartas que nos han tocado, mejor. Y otra cosa que decía mi padre: 'Mientras se pueda, hay que celebrar todo lo que se pueda’. Y en eso estamos.

P- ¿Cómo se encuentra actualmente?

R- Pues la verdad es que debo considerarme una persona afortunada, ya que llevo tres años en remisión. Tengo algunos síntomas pero, de momento me mantengo sin medicación y, como decía, hago mi vida más o menos normal. Es cierto que tengo poca fuerza en las manos, se me caen cosas, me caigo yo, y que pasado el ecuador de la semana se me van agotando las pilas, pero aquí seguimos. Con optimismo, pero sin olvidar que la miastenia no tiene cura, que puede volver, o no, a dar la lata; así que tengo que aprender a convivir con ella.

P- La miastenia también es conocida como la enfermedad del copo de nieve porque no existen dos pacientes iguales. Cada año se diagnostican en España unos nuevos 700 casos. ¿Le han explicado la causa por la que ha desarrollado la enfermedad?

R- Pertenezco a esa amplia mayoría de miasténicos autoinmunes, y fue mi propio organismo el que decidió crear esos anticuerpos que impiden que la orden de los nervios lleguen a los músculos. ¿Por qué?, pues eso no se sabe, lo puede desencadenar situaciones estresantes, algún medicamento...

P- Es una enfermedad muy poco visibilizada. La Asociación Miastenia de España (AMES) está trabajando para que se conozca más entre la gente. ¿De qué forma colabora usted para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad discapacitante?

R- Yo soy la delegada de AMES en Andalucía, una Entidad de Utilidad Pública que tiene como misión dar respuestas a las personas con Miastenia y a sus familiares, ayudando, informando y asesorando. Luchamos por fomentar la investigación y dar visibilidad a esta enfermedad desconocida por el gran público. Una enfermedad muy invalidante y que afecta enormemente a la calidad de vida de los que la padecen.

También estamos para reclamar y reivindicar. Reclamamos una atención especializada y holística, por parte del sistema sanitario, que permita obtener un diagnóstico temprano y certero y abogamos firmemente por una equidad territorial real. Pedimos que todo el mundo tenga acceso a los mismos servicios y tratamientos, independientemente de la comunidad autónoma o provincia en la que vivan. Una equidad territorial que también debe abarcar el tema de la discapacidad. El baremo debe ser igual para todos y que contemple síntomas propios de la miastenia como la fatiga y la visión borrosa.

P-¿En Sevilla hay algún hospital, público o privado, que investigue o atienda esta enfermedad? ¿Existe una Unidad de Miastenia en el Hospital Virgen del Rocío?

R- Todos los hospitales públicos de Sevilla y la mayoría de los privados atienden a personas con Miastenia, pero el más especializado es el 'Virgen del Rocío'. Su Unidad de Enfermedades Neuromusculares es centro de referencia de España y de Europa.

P- Una frase de ánimo para otras personas a las que recientemente le hayan detectado la Miastenia Gravis.

R- Aprender a vivir con miastenia es posible. Al ser sus síntomas fluctuantes, a veces estaremos mejor y otras peor. Pero no tenemos que tener miedo ni justificarnos cuando veamos que las pilas se están agotando. El hecho de que nuestra discapacidad sea invisible hace que muchas veces nos sintamos incomprendidos y juzgados. Si no cedemos un asiento en el autobús o necesitamos tumbarnos un rato no es porque seamos perezosos, vagos o maleducados, simplemente tenemos miastenia. Y, pase lo que pase, seguir para adelante y nunca tirar la toalla.