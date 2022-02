Opensalud.360 y Freedom&Flow sellan un acuerdo estratégico con la integración de ambas plataformas

La plataforma opensalud.360, líder en programas de telemedicina, salud y bienestar para empresas en España y Latinoamérica, que ya venía incluyendo de forma integrada (all in one) servicios online con los mejores profesionales de la salud; los más avanzados programas digitales de salud y bienestar física y emocional; y el mayor cuadro de España de servicios privados presenciales de salud a precios bonificados, integra desde ahora los servicios de su nuevo socio Freedom&Flow, quien mediante la aplicación de la inteligencia artificial y el big data, proporciona una evaluación científica del bienestar personal y una herramienta de diagnóstico de los hábitos de vida de las personas de las organizaciones desde 4 dimensiones: bienestar físico, emocional y mental, social, y el relacionado con el entorno físico, digital y medioambiental que rodea a los empleados.

Según nos dice Manuel Villalón, Cofundador y CEO de Opensalud, “Para una empresa como opensalud, que dispone de la plataforma más avanzada de salud y bienestar para empleados, era fundamental poder evaluar de manera científica el nivel de bienestar corporativo de una compañía. Esto nos permite personalizar nuestros servicios y acreditar el impacto que nuestra plataforma tiene en la mejora de los índices de salud y bienestar en las empresas. Freedom&Flow nos ayuda a visualizar el problema para aportar una solución integral y personalizada”.

Por su parte, Freedom&Flow, que con más 8 años de experiencia en el uso del big data y la inteligencia artificial para cuidar del estilo de vida de los trabajadores, ya trabaja con empresas como Cepsa, Repsol, Astrazeneca, AON, Banco BCI en Chile o Empaques Nova en México entre otras. Fruto de la experiencia de todos estos años han lanzado The Wellbeing Score, la evaluación de salud y bienestar corporativo más completa y fiable del mercado. La evaluación incorpora por primera vez en una sola herramienta de diagnóstico, múltiples escalas de medición de riesgos validadas por organismos internacionales en salud y bienestar (FDA, OMS, ENS, etc.).

“Con ese recorrido y complementariedad de ambas empresas, y siendo tan interoperables ambas plataformas, esta alianza además de lógica resulta muy potente. Si por separado ya éramos líderes ofreciendo productos innovadores y efectivos en la vertical de empresas, juntos nos convertimos en imbatibles. Ahora somos el único servicio realmente completo e integral para ayudar a las organizaciones a mejorar la salud, el bienestar y los hábitos saludables de sus plantillas, generando planes específicos y personalizables de mejora y produciendo un verdadero impacto, medible y cuantificable en las cuentas de resultados de las organizaciones” nos comenta Beatriz Crespo, CEO y Fundadora de Freedom&Flow