¿Quieres saber cuál es el mejor gazpacho del verano?

Aunque el verano ya está acabándose, aún quedan días para poder disfrutar de un buen gazpacho. Esta refrescante sopa fría nos aporta todos los beneficios propios de la dieta mediterránea pues se realiza con aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal, tomate, ajo, pan, pimiento verde y pepino. Un chute de vitaminas e hidratación en plena temporada de playa y piscina.

El gazpacho es un plato que puede tomarse tanto de entrante como de plato principal o como una simple y refrescante bebida. Asimismo, podemos consumirla de forma casera, por la facilidad de su receta e ingredientes, o de forma industrial. “Los fabricantes de gazpacho industrial envasado compiten por un sector en alza y cada año sacan al mercado nuevas presentaciones, como los gazpachos suaves, adaptados a los gustos del consumidor. Podemos encontrar gazpachos preparados con distintos ingredientes (con o sin ajo, pepino, cebolla...), de distinto sabor, e incluso color (más rojo o amarillo). Ahora están de moda los gazpachos frescos que presumen de estar elaborados con hortalizas frescas o que dan a entender que no han sido sometidos a ningún tratamiento térmico, aunque detrás de este adjetivo “fresco” encontramos gazpachos con la misma receta y sometidos al mismo proceso de conservación que otros gazpachos que no lo indican”, explica el equipo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Desde la OCU han querido realizar un inform e que recoja los mejores gazpachos industriales envasados que podemos encontrar en la actualidad en nuestro supermercado de confianza. “Hemos comprado 41 gazpachos envasados refrigerados, entre los que se encuentran marcas muy conocidas de gazpacho como Alvalle o Don Simón, y novedades del mercado, como el gazpacho de Belén Esteban. Las marcas de distribución hace tiempo que se apuntaron a la oferta de gazpachos envasados, y también los incluimos en nuestra lista: hemos comprobado que entre los mejores productos hay gazpachos de marca de supermercado” desarrollan.

Para la realización del informe, la OCU ha revisado el etiquetado y la lista de ingredientes de cada producto, llevando a cabo también un análisis microbiológico en el laboratorio. Después, expertos degustadores han probado cada uno de los gazpachos en una cata profesional para valorar el aspecto, olor, sabor, textura, etc.

A parte de estos detalles, la Organización de Consumidores y Usuarios también se ha fijado en el precio de los diferentes productos. “Comprar un buen gazpacho envasado no sale caro: entre los mejores hay productos muy asequibles. La diferencia de precios por litro entre el gazpacho más barato y el más caro del estudio supone más de 4 euros, siendo el precio medio de 2,45 euros/litro. Los gazpachos de marca de distribuidor tienen un precio medio de 1,90 euros/litro, lo que significa un 45% más baratos que los de marca comercial. La presentación también cuenta: los gazpachos vendidos en brik son un 31% más baratos que los envasados en plástico PET. En cuanto al medio de producción, los gazpachos elaborados con ingredientes de producción ecológica son un 28% más caros. Sin embargo, en nuestro estudio no hemos visto diferencias en la calidad de los gazpachos en función de si se trata de marca de distribuidor o no, de su envase o del tipo de producción de los ingredientes de la receta”, esclarece el equipo.

Pero ¿cuál es el mejor gazpacho del verano? Desde la OCU destacan que, aunque son muchos los gazpachos que han obtenido buenos resultados, solo han destacado 4 marcas. “El Mejor del Análisis es Gazpacho Raf de Santa Teresa, en envase PET de 750 ml. Su valoración es muy buena, (85 sobre 100), pero su precio es también el más elevado: 5,05 euros/litro. Otros cuatro productos obtienen muy buenas valoraciones y se venden a precios mucho más asequibles (entre 1,19 y 1,45 euros/litro), los cuatro son de marca de distribuidor y se venden en envases de brik de 1 litro: Gazpacho Tradicional Chef Select de Lidl, Gazpacho Suave de La cocina de Aldi, Gazpacho Alipende de Ahorramás y Gazpacho Suave Al punto de Dia”, señalan finalmente en el informe.