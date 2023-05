Reclaman en el Parlamento Europeo que «el cáncer sea una prioridad» durante la Presidencia española de la UE

Políticos, profesionales sanitarios y representantes de pacientes reclaman al Gobierno que incluya al cáncer en la agenda para la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea , durante el segundo semestre de 2023. Así lo han manifestado los expertos en la jornada ‘European Beating Cancer Plan: Implementation in the Member States’ , organizada por la Fundación ECO, en el Parlamento Europeo, con colaboración del Grupo del Partido Popular Europeo (EPP Group). Entre los médicos oncólogos que participaron se encuentran el Dr. de la Cruz y el Dr. Virizuela del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

“Participamos en la Misión europea de la lucha contra el cáncer. Un reto que pasa por la constitución de una red de centros integrados y adaptados a la realidad, que sea flexible y esté orientada a reforzar las mejoras de la calidad asistencial. Con la condición indispensable de que no se base únicamente en un enfoque conceptual”, apunta, por su parte, Jean Benoit Burrion, de la Organisation of European Cancer Institutes.

Los expertos han coincidido en que hay que seguir trabajando en pro de la mejora de los estándares de calidad del manejo y de la atención del cáncer. Para ello, resulta crucial el desarrollo de una serie de indicadores comunes de calidad asistencial, que permitan evaluarla en cada centro, así como disponer de herramientas y programas formativos que faciliten alcanzarlos.

Un ejemplo de ello es el Programa de Certificación QOPI, desarrollado por la Fundación ECO y ASCO en España. “Un reconocimiento internacional que avala el compromiso del centro hospitalario con la seguridad y calidad asistencial. En la actualidad, 320 hospitales han obtenido esta distinción. 15 en Europa, de los que 13 se encuentran en España”, apunta Stephen Grubbs, vice president of clinical affairs at the American Society of Clinical Oncology (ASCO).