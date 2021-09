Reconocimiento internacional para teledermatología del Hospital Macarena

El Programa de Accesibilidad Dermatológica Interprovincial que lidera el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que apuesta por la mejora de la equidad sanitaria, ha sido objeto de una publicación en la prestigiosa publicación científica norteamericana 'The Journal of the American Academy of Dermatology International', que se centra en los resultados de la aplicación de la teledermatología del sistema sanitario público andaluz.

En un comunicado, el centro hospitalario detalla que, en concreto, el medio de comunicación de la Academia Americana de Dermatología ha resaltado las cualidades del programa REDerm, un sistema asistencial telemático interprovincial liderado por la Sala Digital de la Unidad de Dermatología del Macarena, que permite el acceso por medios digitales a asistencia dermatológica desde cualquier punto de Andalucía.

La conclusión principal del artículo, cuyo resultado se basa en un estudio transversal sobre la viabilidad y el coste de un plan de acción de 12 meses basado en una sala digital que mediante teledermatología conecta los centros de atención primaria con los servicios hospitalarios de dermatología, es que "la teledermatología favorece el acceso a la atención dermatológica permitiendo una mayor equidad asistencial independientemente de donde se resida dentro de la comunidad autónoma".

De esta manera el artículo concluye que los dermatólogos experimentados que trabajan con este tipo de proceso telemática "pueden brindar una respuesta rápida y efectiva en áreas de atención médica con limitaciones de acceso".

Del total de 15.523 teleconsultas atendidas por el Programa de Accesibilidad Interprovincial basado en la Sala Digital (REDerm) relativas a pacientes que consultaban por cualquier problema de la piel, 3.360 (21,65%) requirieron una visita presencial en la Unidad de Dermatología de su área sanitaria de residencia, mientras que casi el 80 por ciento de los pacientes fueron diagnosticados y tratados sin necesidad de consulta hospitalaria.

El sistema telemático permite no sólo acelerar una respuesta dermatológica a los pacientes para los que no se requiere la asistencia presencial, sino también acelerar las visitas presenciales de pacientes con lesiones cutáneas no susceptibles de manejo remoto, como por ejemplo psoriasis grave, dermatosis difíciles de diagnosticar o cáncer de piel.

Según el estudio del que se hace eco la publicación estadounidense, las afecciones que más se trataron por este sistema de teledermatología regional fueron los nevos melanocíticos (15,63%), seguidos de la queratosis seborreica (14,89%) y la queratosis actínica (8,65%). El tiempo medio de respuesta fue inferior a los 15 días.