Redes sociales, jóvenes y salud mental: Siete señales de alerta y tres herramientas

Los cambios propios de la infancia y, especialmente, de la adolescencia pueden confundirse con conductas potencialmente peligrosas, por lo que Sanzo señala que es necesario estar atentos a los cambios, especialmente si son drásticos o van “más allá” de lo que habría sido normal en el entorno familiar.

“Cuando ves a tu hijo con una distancia que no le encuentras, algo te está indicando que la cosa no va bien”, asegura Sanzo, que plantea que los padres estén atentos y, si no tienen mucho tiempo, que estén activos para aprovechar esos momentos en común para comunicarse.